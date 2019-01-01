Emekli maaşı hesaplama 2019 zammı ne kadar oldu SGK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde kaç olacak

Emekli maaşı hesaplama 2019 zammı ne kadar oldu? SGK Bağkur emekli maaşı zammı 542 lira olur mu? Emekli maaşı 2019 zammı ne kadar olacak? SGK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde kaç olacak? 2019 emekli maaşları brüt net ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Emekli 2019 maaş zammı oranı merak eden kişiler açıklanacak enflasyon rakamları ile beklenen haberi alacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin gözleri 2019 ocak ayında yapılacak maaş zammı oranlarında. Enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olacak. Emekli maaşı enflasyon zam farkları, önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Zam farkı en geç bir sonraki ayki aylıkla beraber ödenecek. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamı ile emekli maaşlarına sok şekli verilmiş olacak. 13 milyon memur, işçi, Bağ-Kur emeklisi ile 3 milyondan fazla görevdeki memur, 2019’un başında alacağı zammı merak ediyor. Yeni yıl zammı ve bu zammın maaşlara yansıması 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. SGK Bağkur emekli maaşı zammı TÜİK enflasyon son dakika açıklaması ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Emekliye ek zam da yapılacak! 12.3 milyon emeklinin Ocak'ta maaşıyla birlikte ek ödemesi de artacak. Ayrıca yüzde 4-5 oranındaki ek ödemenin yüzde 8-9’a çıkartılması da gündemde.



Tüm emekliler Ocak'ta zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.







Milyonlarca emekli için Ocak zammmı adım adım yaklaşırken, vatandaşlar da son dakika araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Zamlar için geri sayım devam ederken, Enflasyon oranlarına göre 12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 2 adım kaldı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 3 farklı tahmin var. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak olan kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek.

KARAR BEKLENİYOR



Ocak'ta maaşlar artacağı için, emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek. Ek ödemenin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Ayrıca ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Emeklilerden konuyla ilgili çok sayıda telefon geliyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme oranının o dönemde iyi bir ek gelir sağladığını belirten emekliler, "Ancak günümüz şartlarında çok düşük kaldı. Çalışanlara Asgari Geçim İndirimi olarak en az 152 lira ödeniyor. Ek ödeme tutarımız bunun altında" diyor. Emekliler, ek ödemelerin maaşın yüzde 8'i, 9'u seviyesine yükseltilmesi için verilecek kararı bekliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaşı zammı için kritik tarih belli oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlara çevrildi. Enflasyon rakamlarına göre belirlenecek memur emekli maaşı zamları için 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu zam oranının belirleyecek.

12 milyondan fazla emekli için zam zamanı geldi. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamına göre ortaya çıkacak son 6 aylık rakamla emekli maaşı zamları da belli olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zamları bu şekilde belirlenirken memur emeklileri için ise yüzde 4'lük zammın üzerine enflasyon rakamının farkı eklenecek. Memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de emeklileri senede iki kere, ocak-temmuz döneminde maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?



2018 yılının son 6 ayındaki enflasyon rakamına göre belirlenecek maaşlar için en yüksek ve en düşük rakamların neler olacağı da aşağı yukarı tahmin edilebiliyor.



Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Bu durumda 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 olarak tahmin ediliyor. Memur emeklileri içinse yüzde 11.15 zam öngörülüyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



Bu oranlara göre en düşük Bağ-Kur emekli maaşı 1.533 liradan 1.697 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 1.079 liradan 1.194 liraya yükselecek.



SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 1.713 liradan 1.896 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 1.021 liradan 1.130 liraya çıkacak.



En düşük memur maaşı ise 2.219 liradan 2.389 liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞINDA YENİ DÜZENLEME

SGK, sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor! Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına alan SGK, sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.



YANLIŞLIĞI BİLDİRDİLER



Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın, maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir” şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.



TEK ÇATI, 2 FARKLI SİSTEM



Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.



400 LİRA SEYYANEN ZAM



Maaşı bin liranın altında olan emekliler, enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın Bağ-Kur’lu, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak.



Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi konusu komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

BİN 800 GÜN FARK VAR



Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleşen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı, 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı. Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SGK'lı çalışanla Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Bu durum dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın bu yıl sonuna kadar yetişmesi bekleniyor.

MAAŞ DA FAZLA OLUYOR



Normal şartlarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken, ilk işe giriş veya sigorta tescil tarihi esas alınıyor. Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Aynı çalışma şartlarında SGK'lı bir işçi 48, Bağ-Kur'lu sigortalı ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Mevcut uygulamada Bağ-Kur'lular, SSK'ya geçerek daha erken emekli olabiliyor. Erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 15-20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün.

DÜZENLEME İÇİN NE YAPILMALI?



Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. SGK çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SGK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ile 5 bin 900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. SGK ve Bağ-Kur'lular oluşacak enflasyona göre, yani önceden bilmeden zam beklerken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı doğacak.

İNTİBAK ŞART



2000 yılından önce emekli olan SGK'lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.



(Güneş)

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta zamlanacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.34 oldu. Buna 3 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.

Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 3 aylık enflasyonun yüzde 9.34 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.84 enflasyon farkı çıktı, zam oranı şimdiden yüzde 9.84'e ulaştı. İkinci yarıdaki enflasyon tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.65 artıştan yararlanacak, memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'e ulaşacak.

Zamlarda belirleyici unsur görev ve kıdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.



3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.

ŞUANDA EMEKLİ MAAŞLARI



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL



541 TL ZAM YAPILACAK



2018 yılı için en düşük emekli maaşı ek ödeme dahil 1002 lira iken, bu maaşa kasım ayı enflasyon farkı olan 10,65’lik artış eklendiğinde 2019 yılı SSK ve Bağkur emekli aylığına ek ödemeler dahil en düşük 108,68, en yüksek ise 541,36 TL zam yapılması bekleniyor.



Son enflasyon verilerine göre ek ödemesiz emekli maaşları şu şekilde olacak:



1500 TL olan maaş 1,659 TL,



2000 TL olan maaş 2,212 TL,



3000 TL olan maaş 3,319 TL,



35000 TL olan maaş 3,872 TL,



4500 TL olan maaş ise 4,978 TL’ye kadar ulaşacak

Çalışmadığı halde sigorta primlerini ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşların isteğe bağlı sigortaları Bağ-Kur konumunda yapıldığı için vatandaşlar Bağ-Kur emeklilik şartlarını merak ediyor. Bağ-Kur'dan emekli olmayı planlayanları müjdeli haber geçtiğimiz aylarda verilmişti. Prim ödeme süresi daha uzun olan Bağ-Kur sigortasını yatıranlar, son 3 yıl SSK'ya geçiş yaptırdıkları takdirde daha erken emekli olabiliyor.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ŞARTLARI



1. Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak



2.Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak



3. 18 yaşını doldurmuş olmak



4.Türkiye'de ikamet etmek



5. Sosyal Güvenlik Kurumu'na isteğe bağlı sigorta talebinde bulunmak



6. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.



4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.



BAĞ-KUR ERKEN EMEKLİLİK / EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA



Bunun için yapmanız gereken, SGK’ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan sayfada istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişsel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu görebilirsiniz.



Emeklilik için gerekli son şart ise yaş. 1 Mayıs 2008’den sonra ilk kez sigortalı olan ve 7.200 gün prim ödeme şartını 1 Ocak 2048’ten sonra dolduracak bütün sigortalılar 65 yaşlarını doldurduklarında emekli olabilecekler. Bu kişiler sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını doldursalar bile yaşı bekleyecekler.





2019 BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?



Emeklilerin 2019 Ocak ayında alacakları zamlı maaşların belirlenmesi için artık son viraja girildi. Emeklilere yapılacak zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Altı aylık enflasyona göre SSK'lılara, Bağ-Kur’lulara ve memur emeklilerine yüzde 10'un üzerinde zam yapılması öngörülüyor.



Son enflasyon verilerine göre emekli maaşlarının ek ödemesiz aşağıdaki gibi olması bekleniyor:



1.500 TL olan maaş 1.659.60 TL



2.000 TL olan maaş 2.212.80 TL



3.000 TL olan maaş 3.319.20 TL



3.500 TL olan maaş 3.872.40 TL



4.000 TL olan maaş 4.425.60 TL



4.500 TL olan maaş 4.978.80 TL

SSK’LILARDA UYGULAMA YENİ YILDA BAŞLAYACAK



SGK yetkilileri, bu uygulamayı SSK’lı emeklilere de yaygınlaştıracaklarını müjdeledi. Emeklilerin 3’te 2’sinin SSK’lılardan oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, SSK’lılarla ilgili altyapı hazırlıklarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, altyapı hazır olduğunda SSK’lıların da ilk aylıklarını 5 gün içinde almaya başlayacaklarını ifade etti.



AYLIK BAĞLAMA SÜRELERİ 1 HAFTAYA DÜŞTÜ



SGK yetkilileri, sigortalılara ait tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla emeklilik işlemlerinin de kısaldığını belirtti. Yetkililer, eğer belgelerde eksiklik yoksa veya kurumlar arasında yazışma yapılması gerekmezse dilekçe verildikten sonra bir hafta içinde emeklilik işlemlerinin tamamlanmaya başladığını kaydetti. Yetkililer, sigorta girişi eski olan ve farklı kentlerde çalışması bulunan kişilerin verilerinin bazen tam görünmediğini, eksiklerin tamamlanması için yazışma yapılması zorunluluğu nedeniyle gecikmelerin olduğunu, bunlar dahil edildiğinde bile ortalama emekli aylığı bağlama süresinin 13 gün olduğunu belirtti.