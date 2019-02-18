Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? (2019 SGK Bağkur'dan ne kadar emekli maaşı alırım?)

Emeklilik 2019 yılı zammı ile birlikte maaşı hesaplama işlemi son günlerde, en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan Ocak zammının ardından Şubat ayında 150 bin SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşlarında yeniden artış olacağı müjdelenmişti. Emekli maaşları artık en az bin lira yatacak. Emekliye ayrılacakları tarihi dört gözle bekleyen özel sektör çalışanları emekli olduklarında alacakları maaş miktarı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

2019'un gelmesiyle birlikte yoğun ve yorucu geçen bir çalışma yılını daha geride bırakan milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olmaya hak kazanarak SGK'dan aylık alacakları tarihi sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla, emekli olacakları zaman alacakları maaş miktarını öğrenmek istiyor.

Tüm emeklilere yapılan Ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya yeni artış devreye girdi. Ocak ayında emeklilere yapılan zam sonrası, ek ödemelerde dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında yeni artış devreye girdi. O emeklilerin maaşları en az bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatacak.



Emeklilere en az ödeme bin liraya çıktı.



Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.







BİN LİRADAN AZ OLMAYACAK



Söz konusu imkan, geçen ay çıkan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yasa ile sağlandı.



Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Emekliye şubat zammı! 12.3 milyon emekli ocak zammını cebine koymaya başlarken, 150 bininin maaşı şubat ayında da artacak. 340 liraya varan seyyanen artış, şubat ayında aylıklara yansıyacak. Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak.



Emekliler Ocak zamlarını hesaplarında görmeye başladı. 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, Bağ-Kur emeklilerine ödemeler haftaya başlayacak. Ay başında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri de 25 Ocak'ta oluşan farklarını cebine koyacak. Emeklilerin 150 binine ise Şubat'ta bir zam daha var. Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Düzenlemeden, Ocak zammının yansıtılmasından sonra ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlar yararlanacak. Bu emeklilere Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" diye konuştu.









Ocak ayında emeklilere yapılan zam sonrası, ek ödemelerde dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında yeni artış devreye girdi. O emeklilerin maaşları en az bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatacak.

Maaşları bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yeni düzenlemeyle en az bir liraya çıkartılmıştı. 150 bina yakın emeklinin maaşları bu düzenlemeyle artış göstermişti. Emekliler zamlı ödemeleri bugünden itibaren almaya başlayacaklar.

Tüm emeklilere yapılan Ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya yeni artış devreye girdi.

Emeklilere en az ödeme bin liraya çıktı.



Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.



VEFAT EDENİN YAKININA

Söz konusu imkan, geçen ay çıkan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yasa ile sağlandı.



Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.



Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.



Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, bin lira ödenmeye başlanacak.



Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak.



Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek.



Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak.



SSK ve Bağ-Kur'lulara maaş ödemeleri bugün başlıyor. Emekliler, artışı bugünden itibaren hesapta görecek.









EVDE BAKIM MÜJDESİ BU HAFTA MECLİS'TE



Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen bakım desteğine ikramiye ayarı getiren düzenlemenin de yer aldığı torba teklifin Meclis maratonu başlıyor. Tasarı yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..



Teklife göre; emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Kitap ve gazetede KDV sıfırlanacak.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:



Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.