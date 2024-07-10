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Ekonomi

Emekli maaşlarına zamla ilgili yeni gelişme! Bir araya gelecekler

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

DHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Emekli maaşlarına zamla ilgili yeni gelişme! Bir araya gelecekler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yarın emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelecek.

Toplantı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

Toplantıda, en düşük emekli maaşı 10 bin liranın artırılması yönündeki çalışma masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi.

Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi.

Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.

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