Emekli maaşı Ocak ayı zammı ne kadar SSK Bağkur emekli maaşı enflasyon beklentisi zam oranı kaç TL



Emekliler hem enflasyon, hem ek ödeme zammından faydalanacak, maaşlar artacak! Emekli maaşı son dakika Ocak zam oranları Bağkur SGK emeklisi ne kadar maaş alıyor? Emekliye 2 bin 366 lira zam ne zaman yapılacak? Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Güncel emekli maaşı tablosu nasıl? Memur emeklileri maaş zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar? SGK SSK Bağkur emeklileri yeni yılda ne maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşları nasıl hasaplanır? SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne kadar zam alacaklar? Zam oranları emekli maaşlarına nasıl yansıtılır? 2019 Ocak SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar kaç lira olacak? soruların yanıtları milyonlarca emeklinin merak ettiği konular arasında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta hem enflasyon, hem ek ödeme zammından faydalanacak. Ayrıca 150 bin emeklinin maaşı seyyanen zamla artacak. Tüm emeklilerin maaşı ocakta değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş yükseldiği için ocakta ek ödeme tutarı da artacak. Yüzde 4-5'lik ek ödeme, bu tarihte yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak. Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 9.56 zam alacak. Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise enflasyon farkıyla 2 bin 366 liraya yükselecek. Emeklilerin Ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle bu ay yaptığı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9.56 olabilecek. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 6.06 enflasyon farkı yansıtılabilecek. Emekli maaşına zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.



MAAŞLAR ARTACAK



Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu seyyanen zam düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli değil. Ancak söz konusu düzenlemenin en geç ocakta uygulamaya geçmesi bekleniyor. Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Emeklilerin maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 farklı zam almış olacak.



DÖRT AYRI ORAN KALDI



Memur emeklilerine de ocakta 3 zam göründü. Toplu sözleşmeyle maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Hem Merkez Bankası hem de ekonomistlerin enflasyon tahmini ocakta fark çıkabileceğini ortaya koyuyor. Memur emeklilerinin enflasyon farkı, Merkez'in tahminine göre yüzde 0.37, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminine göre yüzde 3.17 olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödeme tutarı da artacak. İlk 2 aylık oran 2.86 oldu. Buna 4 oran daha eklenecek.

Emeklilerin Ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle bu ay yaptığı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9.56 olabilecek. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 6.06 enflasyon farkı yansıtılabilecek. Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira olan Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 liraya çıkacak. En düşük maaş bu tahmine göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 877 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 119 liraya ulaşacak.

NE KADAR OLACAK?



Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira 59 kuruş olan Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 lira 80 kuruşa çıkacak.

En düşük maaş bu tahmine göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 877 lira 38 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 119 lira 3 kuruşa ulaşacak. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 149 lira 87 kuruştan 2 bin 366 lira 15 kuruşa yükselecek.

Eğer beklenti anketinin tahminleri gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 97.74 lira ile 467.96 lira arasında artış yaşanacak.Şu anda en düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunmakta. Bu maaş yüzde 9.56 oranındaki zamla bin 119 lira 3 kuruşa yükselecek.



En yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı ise 4 bin 892 lira 19 lira seviyesinde. Zam oranı eğer yüzde 9.56 olursa, bu maaş 5 bin 359 lira 88 kuruşa çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?



Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.



4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

Temmuz zammıyla birlikte yüzleri gülen emekliler ayrıca iki bayramda aldıkları ikramiyelerle birlikte biraz daha rahata ermişlerdi. Milyonlarca emekli için bir müjdeli haber daha geldi. İnternette Ocak zammı ile ilgili araştırmalarına başlayan emekliler En düşük emekli zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını arıyorlar. Merkez'in 2018 yılı enflasyon tahminini yükseltmesi emeklinin de daha fazla zam almasına neden olacak.

Emekliye yapılacak Ocak zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başlarken milyonlarca emekli de Ocak'ta yapılacak zam miktarının detaylarını merak ediyor ve araştırıyor. Her dönem yılın ilk ve ikinci yarısındaki enflasyon detayları göz önüne alınırak yapılan emekli zamları için enflasyon detayları da belli olmaya başladı. 2018 yılı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, enflasyon tahminleri yüzde 19.61 olarak tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2018 yılı toplamında 19.61 olarak öngörüldü. Bu duruma göre 2018 yılının ikinci yarısındaki enflasyon tahmini ise 9.56 olarak gerçekleşecek.



Ocak zammının enflasyon tahmininin 9.56 olarak belirtilmesine rağmen bu oranların değişkenlik göstermesi nedeniyle kesin rakamlar 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahmini rakamlar göre ufak ufak ayrıntılar belli olmaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL

İKİ FARKLI TAHMİN VAR



Enflasyon tahminleri de zam oranlarına ilişkin ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre ikinci yarıda enflasyon yüzde 3.87, beklenti anketine göre ise 6.67 olacak. İlk tahmin gerçekleşirse, emekliler yüzde 3.87 artıştan yararlanacak, memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 0.37 enflasyon farkıyla yüzde 4.37'ye ulaşacak. Beklenti anketindeki tahmin çıkarsa emeklilerin maaşındaki artış yüzde 6.67 olacak, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3.17 enflasyon farkıyla yüzde 7.17 zam yansıtılacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak.

ZAMLAR NASIL BELİRLENİYOR?



SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Ocak-haziran ve temmuz-aralık arasındaki endeks değişimleri yılda iki kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak veriliyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen oranlarda yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon bu oranları geçerse fark maaşlara yansıtılıyor.

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.



Emeklilik şartları zaman zaman devlet tarafından yeniden düzenleniyor örneğin; 1999 yılında emeklilik şartları düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenleme sonucunda ise 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

EMEKLİYE 228 TL ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının netleşmesi için tek veri kaldı. Ekonomistler ise yüzde 4.55- 4.97- 5.39 şeklinde 3 formül hesapladı. Buna göre emeklinin maaş artışı 228 lirayı bulacak...



Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon kadar zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tek bir verinin açıklanmasını bekliyor.



Ocak ayı enflasyonunun belirlenmesi ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı da netleşecek. Ancak 5 aylık enflasyon verileri de emeklilerin alacağı zammın ipuçlarını veriyor. Yüzde 4.97 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu üzerinden, Ocak zammı için 3 formül ortaya çıktı. Ekonomistler, Aralık ayı enflasyonu için yüzde 0.4 düşüş, sabit kalma, yüzde 0.4 artış şeklinde 3 senaryo üzerinde yoğunlaştı.



Buna göre, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani emeklilerin Ocak zammı için yüzde 4.55, yüzde 4.97 ve yüzde 5.39 olmak üzere 3 formül gündemde. Yüzde 5.39 olan en yüksek formüle göre de emeklilerin maaşında göreceği en yüksek artış 228 lira olarak hesaplandı.







HESAP TAMAM



Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş Ocak zammı yüzde 4.55 olursa 192 lira artışla 4 bin 432 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa 210 lira yükselişle 4 bin 450 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse 228 lira artışla 4 bin 468 liraya yükselecek.



BAĞ-KUR TARIM: Halen bin 260 lira olan en düşük emekli maaşı Ocak zammı yüzde 4.55 olursa bin 317 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa bin 322 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse bin 327 liraya ulaşacak.



2000'DEN ÖNCE EMEKLİ OLAN SSK'LILAR: Bin 485 lira olan en düşük maaş; zam yüzde 4.55 olarak gerçekleşirse bin 552 liraya, yüzde 4.97 olursa bin 558 liraya, yüzde 5.39 çıkarsa bin 565 liraya yükselecek.



2000-2008 ARASINDA EMEKLİ OLAN SSK'LILAR: Taban maaş bin 165 liradan yüzde 4.55'lik senaryoya göre bin 218 liraya, yüzde 4.97'lik senaryoya göre bin 222 liraya, yüzde 5.39'luk senaryoya göre bin 227 liraya çıkacak.

İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ VE YAŞLI'YA OCAK'TA ZAM VAR

Ocak ayı ile birlikte değişecek ücretler 80 milyon vatandaşı etkileyecek. Ev hanımları, işsizler, memurlar, emekliler, işçiler, esnaf herkesin gelirinde artış olacak, ödeme miktarları değişecek. Gelin asgari ücret ne olacak, memurun, emeklinin zam oranı ve işsizlik maaşı ne kadara yükselecek, aile yardımında rakamlar ne olacak bakalım.

Türkiye'de Ocak ayı her çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Belirlenen asgari ücret ise herkesin hayatını etkiliyor. Bu yıl da Ocak ayı ile birlikte hem kamuda hem emeklilere zamlar yapılacak. Yeni asgari ücretle birlikte ödemeler ve gelirler de artacak.



ASGARİ ÜCRET YÜZDE 10 ARTABİLİR

Yaklaşık 20 milyon çalışanın yarısı asgari ücretli olarak görünüyor. Ocak ayı ile birlikte asgari ücret de değişecek. Bu yıl uygulanan 1.404,6 TL'lik asgari ücretin en az yüzde 10 artması bekleniyor. Bu durumda net asgari ücret 1.550 TL'ye yaklaşmış olacak.



GEÇTİĞİMİZ YIL NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

MEMURA ENFLASYON ZAMMI

Toplu sözleşmede varılan karar gereği memur maaşları bu Ocak ayında yüzde 4 artırılacak. Maaşlarda 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük memur maaşı 2 bin 829 liraya ulaşacak. Enflasyon farkı da verilecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar 0. 97 oranında fark alacak.

EMEKLİ

Memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yine yüzde 1'e yakın fark alacak. En düşük memur emeklisi maaşı bin 945 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de şu anda 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.97 oranında zam görülüyor. Bu oran yüzde 5'i de geçebilir.

2000 öncesi emekli olan bir SSK'lının en düşük maaşı 1.558 liraya çıkacak. Buna ilaveten alınan yüzde 4'lük ek ödeme de zamla birlikte artış meydana gelecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE ARTIŞ

Asgari ücretteki artış evlilik durumu ve çocuk sayısına göre verilen Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) yükseltecek. Asgari ücretteki artışla birlikte bekar bir işçinin AGİ'si 150 liraya yaklaşacak.

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELİYOR

İşsizlerin aldığı maaşlar da değişecek.

İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Asgari ücretteki artışla bu tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşının 1.500 lirayı geçmesi bekleniyor.

AİLE YARDIMI DA ARTIYOR



Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.



YAŞLILIK AYLIĞI 784,64 LİRAYA ÇIKIYOR

65 yaş üstündekilere 3 ayda bir yapılan ödeme 784,64 liraya yükselecek.

BAKIM MAAŞINA ZAM VAR

Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek, memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası bin 68 liraya çıkacak.

ÖDEMELER DE ARTIYOR

Asgari ücretteki değişimle birlikte doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalar da artıyor. Bu borçlanmalar brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında yapılıyor. O yüzden borçlanmaları bu ay içinde yapanlar karlı çıkacak. Ayrıca esnafın ve Bağ-Kur'luların ödedikleri prim miktarları da artacak. Yine ev hanımlarının ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücret ile birlikte yükselecek.