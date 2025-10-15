Milyonlarca emekli, ocakta yapılacak maaş zammına odaklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylülde toplam enflasyon yüzde 7.5 oldu. Buna göre Merkez Bankası'nın yüzde 29 olan tahmin aralığının üst bandının gerçekleşmesi halinde emeklilerin ocak zammı yüzde 10.56 olacak.

BANKALAR ARASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON REKABETİ KIZIŞTI

Kamu ve özel bankalar, milyonlarca emeklinin maaşlarını taşımaları durumunda ödedikleri promosyon ve avans miktarlarını artırdı.

Bankalar arasındaki emekli maaşı promosyon rekabeti de kızıştı.

PROMOSYON TUTARI 32 BİN TL'YE KADAR YÜKSELDİ

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar yükseldi. Promosyonlardan emeklilerle birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor.

Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon tutarları maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Daha yüksek emekli maaşı promosyon ücreti almak ya da başka avantajlardan yararlanmak için banka değişikliğine gidebilirsiniz. Emekli maaş promosyon süresi dolmadan aylığını taşımak isteyenler, cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabilir.

Bu durumda emekli maaşı promosyonu tamamen bozulmaz; sizden yalnızca kalan taahhüt süresi kadar ödeme yapmanız istenir. Ardından emekli maaşınızı taşıyabilir ve yeni bankanızdan promosyon alabilirsiniz. Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda.

Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 3 yıl dolmadan maaşı taşımak için cayma bedelini tamamen ödemek gerekir. Cayma bedeli promosyon tutarı üzerinden hesaplanıyor. Toplam emekli promosyonu 7.200 TL, tamamlanan taahhüt süresi 12 ay ise, cayma bedeli 4 bin 800 lira olarak hesaplanır.

EN YÜKSEK ALBARAKA'DA

Ekim ayında en cömert teklif, ek koşullarla birlikte 32 bin TL'ye ulaşan Albaraka'dan geldi. Banka, 2-31 Ekim 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere, 25 bin TL'ye varan temel promosyona ek olarak 7 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı sunuyor.

Bu ödüller; 2 otomatik fatura talimatı, bankaya yeni emekli müşterisi yönlendirme ve kredi kartı harcama hedefleriyle kazanılabiliyor.

İŞTE BANKALARIN YENİ PROMOSYONLARI

Yapı Kredi: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlıyor.

Ziraat Bankası: Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank: 31.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. 0 - 9.999 TL maaş alana 8.500 TL, 10.000-14.999 TL alana 13.500 TL, 15.000- 19.999 TL alana 16.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 20.000 TL promosyon dağıtıyor.

Türkiye Finans: 29.500 TL'ye varan promosyon ve ödül sağlıyor. Maaşa göre net promosyon 12.000 TL'ye çıkıyor. Fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi koşullarla ek promosyonlar ve bonuslar da veriliyor.

Denizbank: 27.000 TL'ye varan promosyon dağıtıyor. 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak, belirli bankacılık ürünlerini kullananlara 8.000 TL ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunuluyor.

Halkbank: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Akbank: 15.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak; otomatik fatura talimatı, yakını daveti ve kredi kartı harcamalarıyla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

VakıfBank: Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalarda 10 ayda toplam 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

Albaraka: Toplam 32.000 TL'ye varan promosyon ve ödül var. 25.000 TL'ye varan promosyona ek olarak, 2 otomatik fatura talimatına 1.500 TL, her yeni emekli yönlendirmesine 1.000 TL (toplamda 3.000 TL) ve kredi kartı harcamasına 2.500 TL Worldpuan sağlıyor.

ING: 28.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Maaşa göre net promosyon: 0-9.999 TL: 6.250 TL, 10.000-14.999 TL: 10.000 TL, 15.000-19.999 TL: 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL.

Kuveyt Türk: 27.500 TL'ye varan promosyon veriyor. 24.000 TL'ye varan promosyona ek olarak, yeni fatura talimatlarına 2.500 TL'ye ve yeni Sağlam Kart ile yapılacak harcamaya 1.000 TL'ye varan altın puan sağlıyor.

Garanti BBVA: Promosyon miktarı 25.000 TL'ye çıktı. 15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, harcama, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle 10.000 TL'ye varan bonus veriyor.

İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24.000 TL. Maaşa göre 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. İki fatura talimatına 1.000 TL, yeni kredi kartı ile yapılacak harcamalara 8.000 TL'ye varan MaxiPuan sunuyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2025.

TEB: Toplam 21.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. 12.000 TL'ye varan ana promosyona ek olarak, 2 veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9.000 TL ek promosyon sunuyor.