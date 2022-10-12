İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2022 Çarşamba / 17 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6102
  • EURO
    18,0796
  • ALTIN
    995.977
  • BIST100
    3571.55
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Emekli maaşı promosyonunda 3 yıl formülü! 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor
Ekonomi

Emekli maaşı promosyonunda 3 yıl formülü! 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli maaşlarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine üç yıl için peşin ödenecek. Ödenmeye ilişkin protokoller ise 1 Kasım'da yenilenecek.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 01:52 - Güncelleme:
Emekli maaşı promosyonunda 3 yıl formülü! 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor
ABONE OL

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONUNDA 3 YIL FORMÜLÜ

Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine üç yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını üç yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.

Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.