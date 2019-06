Emekli maaşı son dakika ne zaman zamlı yatacak? 2019 Temmuz ayı emekli maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne zaman zamlı yatacak? 2019 Temmuz ayı emekli maaşı belli oldu mu? 2019 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? Sorularına Temmuz ayına kısa bir süre kala yanıt aranmaya başlandı. Temmuz ayında zam ve TÜİK’in açıklayacağı rakamlara göre de enflasyon rakamlarını alacak olan 12,5 milyondan fazla emekli vatandaş Temmuz zamlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Haziran ayının enflasyon rakamları 1 Temmuz’da açıklanacak. Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. Açıklanacak TÜİK rakamlarıyla birlikte emeklilerin zamları da netleşecek. Emekli maaşı kişinin çalıştığı süreye ve ödediği prim miktarı gibi bazı spesifik kriterlere göre hesaplanmaktadır. Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 7,5 civarında bir zam alacak. İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 5 aylık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emeklilere bugün zam yapılsa bu zam oranı yüzde 4,99 olarak belirlenecek.

Ancak bu orana 2019 Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenecek. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı da tam olarak netleşmiş olacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu. Emekliler her yıl Ocak ayında ilk zamlı maaşlarına kavuşuyor. Memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte ikinci zammı Temmuz ayında alıyor. Emekliler Temmuz maaşında farklarını hesaplarında görecek. .

Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018'in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var.

Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019'un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73'lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4'lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4'lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019'da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.

EK ÖDEME NE KADAR?

8 Ocak 2019 tarihli yazsına göre; Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19'luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000'er liralık ikramiye alacaklar.

Emeklilerin maaş hesaplarında en çok kafa karışıklığı yaratan konu, ek ödemeler. Ek ödeme nedeniyle emekliler ya maaşını yanlış hesaplıyor ya da maaşının eksik yattığını öne sürüyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri her ay ek ödeme alıyor ve bu sayede de maaşları artıyor. Peki, nedir bu ek ödeme?

EK ÖDEME NEDİR?

2006 yılında vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak, her ay maaş hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 4'lük oran sabit ve maaşa göre hesaplanıyor. Hal böyle olunca da maaşı düşük olanın ek ödemesi düşük, yüksek olanın ek ödemesi de yüksek oluyor. Örneğin, 2.500 lira maaş alan bir emekli her ay 100 lira ek ödeme alırken, maaşı 13 bin lira olan bir emekliye her ay 520 lire ek ödeme yatıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

– Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1.690 TL

– Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1.189.71 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1.888 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1.125.57 TL

– Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2.379 TL

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı kişinin çalıştığı süreye ve ödediği prim miktarı gibi bazı spesifik kriterlere göre hesaplanmaktadır. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar diğerlerine göre daha fazla maaş alıyor.

Emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanıyor.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maaşı hesaplamanın en kolayı memur emekli aylığı hesabıdır. Hesaplama için memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesi gibi bilgiler yeterlidir. Memur emekli aylığı hesaplanırken, şu kriterler dikkat alınıyor:

- Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,

- Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,

- Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,

- Taban aylığı ve kıdem aylığı,

- Memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. Maddesinde yer alan oran,

- Özel hizmet tazminatı,

- Varsa makam, görev, temsil gibi diğer tazminatları,

- Hizmet süresi.

Burada memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişiyor.

BAĞKUR EMEKLİLERİNDE MAAŞ HESAPLAMA

Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas olarak SSK'lılara benzer. Bağ-Kur'lular için de 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise "Güncelleme Katsayısı" sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları.

SSK'DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.