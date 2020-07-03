Emekli maaşı zammı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Emekli maaşı zammı belli oldu belli oldu. Buna göre; Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli Temmuz zammı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6. ay enflasyon verisini açıklaması ile birlikte belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI
Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti. Peki Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.
Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.
En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.
Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.
En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.
Memur maaşı ( en düşük )
Eski: 3.517 TL
Yeni: 3.719 TL
MEMUR (Lisans - 9/1)
ESKİ: 4.264
YENİ: 4.509
Memur emeklisi ( en az )
Eski: 2.661
Yeni: 2.814
TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ MAAŞLARI
Bağkur Esnaf:
Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL
SSK 2000 öncesi emekli:
Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL
EMEKLİ SANDIĞI
ESKİ: 2661 TL
YENİ: 2814 TL
65 yaş aylığı
Eski: 672
Yeni: 711
AVUKAT (9/1)
ESKİ: 5224 TL
YENİ: 5524 TL
Avukat (1/4)
Eski: 6.728
Yeni: 7.115
ÖĞRETMEN (9/1)
ESKİ: 4013 TL
YENİ: 4243 TL
Öğretmen (1/4)
Eski: 5.328 TL
HEMŞİRE (9/1)
ESKİ: 4253 TL
YENİ: 4498 TL
Hemşire (Lisans - 5/1)
Eski: 5.168 TL
Yeni: 5.465 TL
Yeni: 5.634 TL
POLİS (11/1)
ESKİ: 5280 TL
YENİ: 5583 TL
Polis memuru (8/1)
Eski: 6.041 TL
Yeni: 6.388 TL
Başkomiser (3/1)
Eski: 6.899 TL
Yeni: 7.296 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski: 12.021
Yeni: 12.712
MÜHENDİS (7/1)
ESKİ: 5591 TL
YENİ: 5913 TL
Teknisyen (Lise - 11/1)
Eski: 4.437 TL
Yeni: 4.692 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Eski: 6.690 TL
Yeni: 7.075 TL
Vaiz (1/4)
Eski: 5.536
Yeni: 5.854
Genel müdür (1/4)
ESKİ: 13.136
YENİ: 13.891
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Eski: 6.904
Yeni: 7.301
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544