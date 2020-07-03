Emekli maaşı zammı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

03 Temmuz 2020 Cuma 16:08 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 16:08

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Emekli maaşı zammı belli oldu belli oldu. Buna göre; Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli Temmuz zammı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6. ay enflasyon verisini açıklaması ile birlikte belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti. Peki Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

Memur maaşı ( en düşük )

Eski: 3.517 TL

Yeni: 3.719 TL

MEMUR (Lisans - 9/1)

ESKİ: 4.264

YENİ: 4.509

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814

TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL

SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL

EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

65 yaş aylığı

Eski: 672

Yeni: 711

AVUKAT (9/1)

ESKİ: 5224 TL

YENİ: 5524 TL

Avukat (1/4)

Eski: 6.728

Yeni: 7.115

ÖĞRETMEN (9/1)

ESKİ: 4013 TL

YENİ: 4243 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 5.328 TL

HEMŞİRE (9/1)

ESKİ: 4253 TL

YENİ: 4498 TL

Hemşire (Lisans - 5/1)

Eski: 5.168 TL

Yeni: 5.465 TL

Yeni: 5.634 TL

POLİS (11/1)

ESKİ: 5280 TL

YENİ: 5583 TL

Polis memuru (8/1)

Eski: 6.041 TL

Yeni: 6.388 TL

Başkomiser (3/1)

Eski: 6.899 TL

Yeni: 7.296 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski: 12.021

Yeni: 12.712

MÜHENDİS (7/1)

ESKİ: 5591 TL

YENİ: 5913 TL

Teknisyen (Lise - 11/1)

Eski: 4.437 TL

Yeni: 4.692 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

Eski: 6.690 TL

Yeni: 7.075 TL

Vaiz (1/4)

Eski: 5.536

Yeni: 5.854

Genel müdür (1/4)

ESKİ: 13.136

YENİ: 13.891

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski: 6.904

Yeni: 7.301

Evde bakım desteği

Eski: 1.460

Yeni: 1.544