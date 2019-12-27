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Ekonomi

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı 2020’de Meclis’e sunulacak. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek.

27.12.2019  08:32 - Güncelleme: 27.12.2019  08:32
Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. Henüz taslak halinde olan, 1999 ve 2008 yılları arasında aylık bağlama oranlarını düşüren uygulamaların kaldırılmasına yönelik teklif Meclis’e sunulacak.  
 
%40'LIK KAYBI ENGELLEYECEK
 
Maaşlar arasındaki makas aralığının daraltılmasına yönelik düzenleme önerilerini de içeren tasarıyla, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan teklifte, emekli maaşıyla birlikte ödenen yüzde 4 ek ödemenin, yüzde 8’e çıkarılması yönünde maddeler de var. 
 
HESAP DEĞİŞECEK 
 
En düşük aylık bağlama oranı Ekim 2008’den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Tasarıya göre, bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 
 
(Güneş)

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