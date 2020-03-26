26 Mart 2020 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:11

Emekli maaşını evde almak isteyenler ne yapmalı? Evde emekli maaşı ödemesi şartları nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Ülkemizde koronavirüs tedbirleri her alanda alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaşlı vatandaşların corona virüsten etkilenmemesi için önlemler artarak sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan bir uygulama geldi. Bakanlık, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.

EMEKLİ MAAŞINI EVDE ALMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?



Vatandaşların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için yapacakları başvurular neticesinde, evden emekli maaşı talimatı verilebilecek.

Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

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EVDE EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ ŞARTLARI NEDİR?



Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaş ödemelerinin evlerinden alabilmeleri için Vakıfbank, Halkbankası, Ziraat Bankası, PTT ve Denizbank ile mutabakat varıldığı belirtildi.

4 banka ve PTT şubeleri emekli maaş ödemelerinde valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda yapılacağı, ödemelerin yapılmasında öncelik banka görevlilerinde olduğu, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubundan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.