İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1801
  • EURO
    35,8516
  • ALTIN
    2629.16
  • BIST100
    10670.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • SGK duyurdu... Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Ekonomi

SGK duyurdu... Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu

SGK'dan yapılan açıklamada, 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildiği ve fark aylık ödemelerinin 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaba yatacağı bildirildi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 09:54 - Güncelleme:
SGK duyurdu... Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
ABONE OL

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

SGK ve 13 banka emekliler için anlaştı! Özel indirim ve ayrıcalıklar sunulacak
  • emekli aylığı yükseltme
  • sgk 2024
  • ödeme dönemi 2024

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.