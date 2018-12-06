Emekli memur maaş zammı ne kadar 2019 hesaplama Ocak ayı memur emekli enflasyon zam farkı ne kadar kaç TL

Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre memur ile emekli maaşları ne kadar artış oldu? Memur emekli maaşları zamlı enflasyon farkı ne kadar? En düşük emekli memur maaşı 2019'da ne kadar zam olacak? 2019 Ocak SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar? Enflasyon zam oranı 2019'da kaç TL olacağı bekleniyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. Türkiye'de yaşayan 12.3 milyon emekliyi ilgilendiren Ocak zammı adım adım yaklaşırken, emekli zammı ile ilgili en önemli virajlardan olan kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu. Memurlar Türk lirasının değer kaybı karşısında memurların da alım gücü oldukça düştü. Bu durum memurların gözünün 2019 ocak ayı memur maaş zammına çevirmesine neden oldu. Çünkü bilindiği üzere memur sendikaları ile hükumet arasında yapılan toplu sözleşme gereği mutabakata varılan memur maaş zammı oranına enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumda şu anki enflasyon rakamları göz önüne alındığında bile 2019 ocak ayında memur ve emeklilere hatırı sayılır bir yüzde üzerinden zam yapılması gerekiyor. Memur emekli maaşları zamlı enflasyon son dakika rakamları ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon farkı ile oluşacak zamlar ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtını Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem bu soruyu yanıtladı. Faruk Erdem yazısında, "12.3 milyon emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamlarında son bir veri kaldı. 5 aylık enflasyon belli oldu ve buna göre zam oranı yüzde 10’u geçip 10.64 oldu.

Emeklilerin zamlarını belirleyecek enflasyon rakamları açıklanmaya devam ediyor. Kasım ayının enflasyon rakamları dün açıklandı ve zam oranının kesinleşmesi için sadece Aralık enflasyonu kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte son 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu da hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını hem de memur ve memur emeklilerinin alacağı fark miktarını ortaya koyacak.

5 AYLIK RAKAM BELİRLENDİ



Dünkü enflasyon rakamları üzerinden hesaplama yaparsak 5 aylık oran artık kesinleşmiş oldu. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 10,64 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 4'lük toplu sözleşme artışı ile birlikte Ocak zammı memur ve memur emeklileri için böylece yüzde 11.14'e ulaştı. Kesin oran için sadece 1 veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.

Kasım ayı enflasyonu bugün itibariyle -1,44 olarak açıklanmıştır. Aralık ayındaki enflasyon ise henüz belli olmayıp, bu aya ait enflasyonun da eksi çıkması bekleniyor.



Kasım ayı enflasyonu da dahil edildiğinde, yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon 10,64'e düşmüştür.



Yılın ikinci yarısında yüzde 3,5'lik zam alındığı için, Aralık ayı dahil edilmezse, memurların Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zamına ilave olarak alabilecekleri zam yüzde 8,76'dan yüzde 7,14'e geriledi.

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?



TÜİK, Pazartesi günü Kasım ayı enflasyonunu açıklayacak. Emeklilerin yeni yılda ne kadar zam alacağı sorusu da biraz daha netleşecek. Şu anki rakamlara göre emekliye en fazla 640 lira zam olacak.



Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Aralık Pazartesi günü Kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Böylece emeklilerin yıl sonu zammı da biraz daha netleşmiş oldu.



Şu anda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23 buçuk. Bu da memur emeklisi için yüzde 13,62 zamma işaret ediyor. Yani 2019'da en düşük memur maaşına 426 lira zam gelecek. Memurun taban maaşı aile yardımı dahil üç bin 560 lira olacak. 10 bin 500 liralık genel müdür maaşı ise bin 432 lira yükselecek. Emekli memurun maaşı ise en az 292 lira artacak ve iki bin 440 liraya yükselecek.



Merkez Bankası beklentisi gerçekleşirse, BAĞ-KUR ve işçi emeklilerinin alacağı en düşük zam ise yüzde 13,12 olacak. Şu anda bin 21 lira olan taban maaş 2019'da 133 lira artacak. Dört bin 892 lira olan tavan maaştaki zam ise 640 liraya ulaşacak. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner liralık ikramiye ödemelerinde de artış gündemde. 3 Ocak 2019'da açıklanacak Aralık enflasyonuyla yeni yıl maaş zamları kesinleşecek.

Milyonlarca memur ile 12 milyona yakın emeklilerin aldıkları aylıklar yeni yılla birlikte zamlı olarak ödenmeye başlanacak. Zamlar belirlenirken bu yılın son 3 ayı baz alınırken memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı zamda bu maaşlara eklenecek. 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı’na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olarak düşünülüyor bu hesaplara göre memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı belli olacak.



Enflasyon oranının yüksek çıkmasının ardından toplu sözleşme zam oranı rakamlarına ekleme yapılacak ve 15 Ocak 2019 tarihinde zamlı maaşlar memur ve emeklilerin cebine girecek. Ancak şimdiden bu rakamın net oranını kestirmek mümkün değil. Aralık 2018 enflasyon rakamları üzerinden bazı rakamlar netleşmeye başladı.

Milyonlarca vatandaşın 'emekli zammı ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı' ne kadar şeklindeki araştırmaları sürerken Ocak zammı ile ilgili son olarak Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Geçtiğimiz dönemde Temmuz-Ekim enflasyonu 12.26 oranındaydı. Bugün açıklanan enflasyon verileri ile emekli zammı şekillenecek. İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm detaylar...

Tüm emeklilerin gözü - kulağı bugün açıklanacak enflasyon verisindeydi, Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşırken, 12.3 milyon emeklinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Enflasyon yıllık yüzde 21,62 şeklinde gerçekleşti. Temmuz ayı ve iki bayramda aldıkları ikramiyeler ile yüzleri gülen vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak maaş artışıları konusunu da çok yakından takip ediyor.

2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Bugün de Kasım ayı enflasyonu açıklandı ve enflasyon yıllık yüzde 21,62 şeklinde gerçekleşti. Böylece emeklilerin zam oranı büyük ölçüde ortaya çıkacak. Zammın belli olması için sadece Aralık ayı enflasyonu beklenecek. Bu da 3 Ocak'ta açıklanacak.

3 TAHMİN VAR



4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 görünüyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak olan memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 12.76'ya (yüzde 4 zam yüzde 8.76 enflasyon farkı) ulaştı



Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre,

Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.



Merkez Bankası'nın tahmini ise SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 13.12, memur emeklilerine yüzde 13.62 zam yapılabileceğini gösteriyor.



Son beklenti anketindeki tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.99, memur emeklilerine yüzde 14.49 zamma işaret ediyor.

Milyonlarca emekli için Ocak zammmı adım adım yaklaşırken, vatandaşlar da son dakika araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Zamlar için geri sayım devam ederken, Enflasyon oranlarına göre 12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 2 adım kaldı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 3 farklı tahmin var. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak olan kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek.







‘EN ÖNEMLİ KONUMUZ’



Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Danıştay’ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve Anayasa’da hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: “Biz hem çalışanların hem de 2 milyon memur emeklisinin haklarını savunuyoruz. Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. Bunların en önemlisi de eş ve çocuk (aile) yardımıydı. Biz en başından, ‘emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor’ diye yola çıkmıştık. KPDK’da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. 7 Aralık’taki toplantıda bu konu gündemde olacak. “



DESTEK KAÇ LİRA



Kamu personeline ödenen aile yardımı hesaplanırken çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığı dikkate alınıyor. Eşi çalışmayan çocuksuz memura, 251 lira ödeniyor. 0-06 yaş her çocuk için 58 lira, 6 yaş üstü çocuk için ise 29 lira veriliyor. İki çocuklu eşi çalışmayan memura toplamda aylık 367 lira aile yardımı desteği veriliyor.



SKK VE BAĞ-KUR’LU İÇİN EMSAL OLUR



Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK’dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.



(Güneş)

Emeklinin ocak zammı ne olacak?

Türkiye'deki 12.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşlarında detaylar netleşiyor. Yeni yıl için yapılacak zammı merakla bekleyen vatandaşlar için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek..



Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı.



Ancak ipuçları geliyor: 2019 programına göre;



2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak. Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak.



Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.



Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.



SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.



Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak..

SSK'LILARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?



Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;



– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.



– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?



Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK'lılara benzer. Bağ-Kur'lular için de hesaplama yapılırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK'lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur'lular da 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur'lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.



1999'daki basamak önemli



Bağ-Kur'luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Bunların toplamı ise, Bağ-Kur’luya bağlanacak aylığı belirliyor.



– SSK'lılar için aylık hesabında emekli aylığının yüksek olmasındaki en önemli etken 2000 öncesindeki primlerdi. Aynı durum Bağ-Kur'lular için de geçerli. Bağ-Kur'lu olarak 2000 öncesinde ne kadar fazla prim ödenmişse ve 31.12.1999 tarihinde ne kadar yüksek basamağa çıkılmışsa, alınacak emekli aylığı da o kadar yüksek olmaktadır.



– 2000 yılı öncesi kısmi aylık bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylık hesaplamasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığı miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkiliyor. Prim günü ve basamağı alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylık hesabına gelince; yine bu dönemde de güncelleme katsayısı kullanılmakta yine SSK’lılarda olduğu gibi gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor ve aylık bağlama oranı da yıllık %2'dir. Toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkilemekte.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü emekli aylığı bulunmuş oluyor.



EMEKLİ MAAŞLARINA YILDA KAÇ KERE ZAM YAPILIR?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekli olduktan sonra zam oranları da kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.



EMEKLİ MAAŞINDA 400 TL’YE VARAN YÜKSELİŞ



Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Uzmanlar, 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor. Bu yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanması yapması öneriliyor. Uzmanlar şu uyarıyı yaptı:”Prim yüksek yatırılırsa aylık yüksek olur. Bunun da yolu prim kazancının yüksek yatırılmasıdır.”