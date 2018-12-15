Emekli memur maaşı 2019 zammı ne kadar SGK Bağkur emekli memur maaşları zam tahminleri neler

Memur emekli enflasyon farkı 2019 zam oranı yüzde kaç Emekli memur maaşları Ocak ayında ne kadar artış olacak! Memur emekli maaşı ne kadar? 2019 Ocak ayı SGK Bağkur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Emekli memur maaşları nasıl hesaplanıyor? sorularına ilişkin ayrıntıları bu haberimizde derledik. Emekli ve memura yeni yılda farklı bir zam uygulanacak! Alınan bilgilere göre 12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 1 adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 çıktı. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin Ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. Bu yüzden enflasyon verileri merakla izleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar farkı alacağını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerine yansıtılacak fark olacak. Güncel memur emekli maaşı zam oranları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak! Maaşı bin liranın altında olan emekliler, enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek. Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Bunun için 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emekliler, ocaktaki enflasyon zammına ilaveten ek artıştan yararlanmış olacak. Meclis'e taşınan düzenlemenin kısa sürede, yasalaşması bekleniyor.



EN DÜŞÜK MAAŞ BİN LİRA



Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak.



NASIL YANSIYACAK?



Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, ocakta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Eğer ocakta uygulamaya geçerse, maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşa çifte zam yansımış olacak. Emekli aynı ay içinde çifte zamlı maaşını alacak.



(Güneş)

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak! Ayrıca memur emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. 5 aylık enflasyona göre fark yüzde 7.14 olacak. Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.



Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 5 aylık enflasyona göre; Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor.



Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.



EK ÖDEME DE ARTIYOR



Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek.



Örneğin 2000 lira maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 80 lira olarak hesaplanıyor ve bu emeklimize 2.080 lira maaş ödeniyor.



Emekliye yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212,80 liraya çıkacak. Bu durumda ek ödemesi ise 88 lira 55 kuruş olacak ve bankaya 2.301 lira 35 kuruş yatırılacak.



FARK ÖDEMESİ KESİNLEŞTİ



Öte yandan memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu. 5 aylık enflasyon rakamına göre memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı alacaklar.



Yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışları yüzde 11,14 olacak. Yüzde 10.64'lük oran, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına 108,68 ile 520,53 lira arasında artış getiriyor.



Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu maaş, yüzde 10.64'lük artışa göre bin 130 lira 7 kuruşa yükseliyor.



En yüksek emekli aylığı ise yüzde 10.64'lük artışa göre 5 bin 412 lira 72 liraya çıkıyor.



(Sabah)





NE KADAR OLACAK?



Temmuz-Kasım enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşti.



Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?



Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu.



3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak.



Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.65, memur emeklileri yüzde 4+ 7.15 zam alacak.

Emeklilerin ocakta alacağı maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca memur emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. 5 aylık enflasyona göre fark yüzde 7.14 olacak



Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Posta'nın haberine göre 5 aylık enflasyona göre; temmuz- kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.



EK ÖDEME DE ARTIYOR



Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek. Örneğin 2000 lira maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 80 lira olarak hesaplanıyor ve bu emeklimize 2.080 lira maaş ödeniyor. Emekliye yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212,80 liraya çıkacak. Bu durumda ek ödemesi ise 88 lira 55 kuruş olacak ve bankaya 2.301 lira 35 kuruş yatırılacak.

Milyonlarca Bağ-Kur ve SSK'lı emekli maaşlarına yapılacak zam araştırmalarını ve son dakika gelişmelerini araştırmaya devam ediyor. 2019 ayında yapılacak olan zam miktarı şimdiden merak edilmeye başlandı. Kasım ayı enflasyonu 3 Aralık 2018 itibariyle -1,44 olarak açıklanmıştır. Aralık ayındaki enflasyon ise henüz belli olmayıp, bu aya ait enflasyonun da eksi çıkması bekleniyor.



Kasım ayı enflasyonu da dahil edildiğinde, yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon 10,64'e düşmüştür.



Yılın ikinci yarısında yüzde 3,5'lik zam alındığı için, Aralık ayı dahil edilmezse, memurların Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zamına ilave olarak alabilecekleri zam yüzde 8,76'dan yüzde 7,14'e geriledi.

12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 1 adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 çıktı. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 4’lük zamma ilaveten yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu.

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin Ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. Bu yüzden enflasyon verileri merakla izleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar farkı alacağını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerine yansıtılacak fark olacak.



NE KADAR OLACAK?

Temmuz-Kasım enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.65, memur emeklileri yüzde 4+ 7.15 zam alacak.

BAĞ-KUR'LUYA YÜZDE 10.64

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) yüzde 1.44 geriledi. Temmuz Kasım enflasyonu böylece yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 oldu. Kesin oran için sadece 1 veri kaldı. Arlaık enflasyonuna göre şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek yada artabilecek.

ARALIK RAKAMI ÖNEMLİ

Memurlara ve memur emeklilerine de ocakta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark verilecek. İlk 5 ayda 7.14 çıkan enflasyon farkının kesin oranı ise aralık enflasyonunun ortalamasıyla kesinleşecek.

13 milyona yakın emeklinin maaşları ve zam oranları ile ilgili son dakika gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. 2018 enflasyon rakamlarıyla ilişikli olarak artacak olan maaşlar emeklinin yüzünü güldürecek. Emekli maaşları ile ilgili detayların netleşmesine çok kısa bir süre kalmasının ardından internet üzerinden araştırmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Asgari ücret görüşmelirinin başlamasının ardından gözler tekrar emekli maaşlarına çevrildi. Maaş artışlarında en büyük etken ise, 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin alacağı zam miktarı ile ilgili de bir fikir oluştu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını gösterecek 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonu beklerken; memur emeklileri de Ocak'ta yüzde 4 artışa ilaveten ne kadar fark alacağını merak ediyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta ortaya çıkacak.

YÜZDE 11.14 ARTIŞ

Temmuz-Ekim verilerine göre memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu, böylece Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Bu, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen veriler, memur emeklilerinin en az 239.5 lira zam alacağını ortaya koyuyor. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu aylık yüzde 11.14'lük artışa göre 2 bin 389 lira 37 kuruşa yükseliyor. Memur emeklileri, enflasyon bekleneceğinden, Ocak ayının 1'i ve 5'i arasında maaşını zamsız alacak. Zam farkı daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte hesaplara yatacak. Emeklilerin yeni maaşları için kesin veri 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık zam oranı ortaya çıkmış olacak.

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta zamlanacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.34 oldu. Buna 3 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.





5 aylık oran artık kesinleşmiş oldu. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 10,64 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 4'lük toplu sözleşme artışı ile birlikte Ocak zammı memur ve memur emeklileri için böylece yüzde 11.14'e ulaştı. Kesin oran için sadece 1 veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.

Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in son döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 3 aylık enflasyonun yüzde 9.34 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.84 enflasyon farkı çıktı, zam oranı şimdiden yüzde 9.84'e ulaştı. İkinci yarıdaki enflasyon tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.65 artıştan yararlanacak, memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'e ulaşacak.



Zamlarda belirleyici unsur görev ve kıdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.



3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.



MESLEKLERE GÖRE ZAM ORANI



Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.







4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.



4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.



SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.



Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak..



Resul KURT

info@resulkurt.com

En düşük emekli aylığı 1000 TL oluyor

2019’da emekli olmanın avantajları



Değerli okurumuz Tülin K, “Resul Bey Merhaba. ‘Yılbaşından önce mi sonra mı emekli olmak daha avantajlı?’ yazınızı okudum. Bu yazınıza istinaden ne zaman emeklilik dilekçesini vermeliyim konusunda kafam karıştı biraz. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki birimler; bu konunun kamuda çalışan SSK’lı işçiler için önemli olduğunu ve özel sektör SSK’lı çalışanı etkilemediğini söylediler. Şimdi size kendimle ilgili bilgileri veriyorum ve bana yardımcı olmanızı istiyorum. Yardım ederseniz çok sevinirim. 12.12.1967 tarihinde doğdum, 4/a kapsamında özel sektörde çalışan işçiydim. İşe giriş tarihim; 10 Ocak 1995, işten çıkış tarihim de 26 Mart 2018. Prim ödeme gün sayım ise 7845 gün. Buna göre Ocak 2019 mu, Aralık 2018 de mi emekli olmam daha mantıklı? Emekli aylığıma ne kadar yansıma olur acaba?” diye soruyor.



Değerli Okurum, bu konuda geçtiğimiz haftalarda ayrıntılı olarak açıklama yaptım.Normal şartlarda emekliliğe hak kazanıldığında başvurulması avantajlı iken, bu yıl enflasyonun yüksek çıkması beklendiğinden, 2019 yılında emekli olmak daha avantajlı olacak.



Kamu Kurumu çalışanları için 14 Ocak 2019, özel sektör çalışanları için 1 Ocak 2019 tarihi öncesi emeklilik talebinde bulunanların güncelleme katsayısı hesabında 2017 yılına ait yıllık tüketici enflasyon oranı ile 2017 yılı gelişme hızı dikkate alınarak aylık hesaplanacaktır. Hesaplanan aylık 2018 yılı ocak ve temmuz dönemi zamları nispetinde artırılacaktır. 2019/Ocak ödeme döneminde bu aylık yine altı aylık tüketici enflasyonu kadar artırılacaktır.



Kamu çalışanları için 15 Ocak 2019 tarihi ve sonrası, özel sektör çalışanları için ise 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında emeklilik talebi olanların, 2018 yılına ait yıllık TÜFE oranı ile 2018 yılı gelişme hızı dikkate alınarak güncelleme katsayısı belirlenecek, ortalama aylık kazançlar bu katsayı oranında artırılıp hesaplanacak bu aylığa 2019 yılı Ocak dönemi zammı yılın ikinci 6 aylık döneminde de Temmuz zammı yansıtılacaktır.



Özel sektör için 1.1.2019 öncesi kamu sektörü için 15.1.2019 öncesi emekli dilekçesi veren 2018 emeklisi olur. Bu tarihler sonrası dilekçe veren ise 2019 emeklisi olur. 2019 emeklisi olan, 2018 emeklisi olana göre daha yüksek maaş alır. Eğer özel sektörde çalışan durumundaysanız 2018 değil 2019 yılında emekli dilekçesi vermeniz menfaatinize olacaktır.

.