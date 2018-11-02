Emekli memur maaşı enflasyon artışı son dakika Ocak zam oranı kaç TL SGK SSK Bağkur emekli ek ödeme zammı ne kadar

Emekliler enflasyon artışına ek ödeme zammı alacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine google aramalarında "Emekli maaşı ek ödeme nedir? Ek ödeme nasıl hesaplanır? Emekliler enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı ne kadar olacak? Memur emekli maaşları ne kadar? SGK Bağkur emeklisine kaç TL zam yapılacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Ocak ayının yaklaşması ile birlikte gözler 2019 emekli zamlarına çevrildi. Yeni yılda yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. Milyonlarca emekli her ay maaşına ek olarak ödeme alıyor. Ek ödeme net maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına zam gelmesi beklenirken ek ödemelerde de artış olacak. Maaş oranına göre ek ödeme tutarı belli oldu. Buna göre 2 bin TL emekli maaşı alan 180 TL ek ödeme alabilecek. 2019 emekli memur maaş zammı ek ödemesi ile ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr'de. İşte memur ve emekliye gelecek zam artışlarıyla ilgili öne çıkan gelişmeler...

2019'da emeklilerin maaşı artacak. Enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı alacak. 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak.

Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor.



Ocakta 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın artırılması için emeklilerden yoğun talep geliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten en az yüzde 8-9 seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; şu an maaşı 2 bin lira olan emeklinin aylık 80 liralık ek ödeme tutarı, oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9 olursa 180 liraya çıkacak.

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?



Örneğin; Haziran'da net maaşı 2 bin lira olan emekli 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 2 bin 80 lira yatırılıyordu. Bu kişi SSK emeklisiyse, maaşı bu ay 183 lira 40 kuruş (2.000 x % 9.17) artışla 2 bin 183 lira 40 kuruşa çıktı. Ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplandığından 80 liradan 87 lira’ya (2.183,40 x % 4) yükseldi. Emeklinin eline bu ay 2 bin 270 lira geçti.

İşte 5 zam oranı ihtimali:

1- Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.

2- Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak.

3- Ocakta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.

4- Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.

5- Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artıracak.

2019 EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?



Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı değişecek hem de zamlı aylık üzerinden hesaplama yapılacağından ek ödeme tutarları yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Bu durumda bin 264 liranın altındaki maaşlara yüzde 5, üstündekilere yüzde 4 ek ödeme verilecek.



EK ÖDEME YÜZDE 9 OLSUN TALEBİ



Ayrıca oranın artırılması gündemde. Emeklilerden bu konuda telefon yağıyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın artık düşük kaldığını belirten emekliler, "Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'nde bile en düşük tutar 152 lira. Oran yükseltilsin" diyor. Türkiye Emekliler Derneği de ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten en az yüzde 8-9 seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emeklinin aylık 80 liralık ek ödeme tutarı, oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9 olursa 180 liraya çıkacak..







2019 bütçe teklifinin Meclis'te sunumunu yapan Bakan Albayrak, 'Emeklilere 185.1 milyar ödeyecek, reel sektöre 32.8 milyar destek sağlayacağız' dedi. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta emeklilere yüzde 10'u aşan zam görünürken, maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükselecek. Ayrıca yüzde 5'lik ek ödemeden yararlanma sınırı bin 264 liraya çıkabilecek.

2019'da bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880.4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756.5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.7 milyar lira, bütçe açığının 80.6 milyar lira olması öngörülmüştür.

HANGİ MAAŞI ALAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?



1.000 maaşı olan şuanda 50 TL alıyor % 8 olursa 80 TL % 9 olursa 90 TL ek ödeme alacak.

1.200 maaşı olan şuanda 48 TL alıyor % 8 olursa 96 TL % 9 olursa 108 TL ek ödeme alacak.

1.400 maaşı olan şuanda 56 TL alıyor % 8 olursa 112 TL % 9 olursa 126 TL ek ödeme alacak.

1.600 maaşı olan şuanda 64 TL alıyor % 8 olursa 128 TL % 9 olursa 144 TL ek ödeme alacak.

1.800 maaşı olan şuanda 72 TL alıyor % 8 olursa 144 TL % 9 olursa 162 TL ek ödeme alacak.

2.000 maaşı olan şuanda 80 TL alıyor % 8 olursa 160 TL % 9 olursa 180 TL ek ödeme alacak.

2.200 maaşı olan şuanda 88 TL alıyor % 8 olursa 176 TL % 9 olursa 198 TL ek ödeme alacak.

2.400 maaşı olan şuanda 96 TL alıyor % 8 olursa 192 TL % 9 olursa 216 TL ek ödeme alacak.

2.600 maaşı olan şuanda 104 TL alıyor % 8 olursa 208 TL % 9 olursa 234 TL ek ödeme alacak.

2.800 maaşı olan şuanda 112 TL alıyor % 8 olursa 224 TL % 9 olursa 252 TL ek ödeme alacak.

3.000 maaşı olan şuanda 120 TL alıyor % 8 olursa 240 TL % 9 olursa 270 TL ek ödeme alacak.

3.200 maaşı olan şuanda 128 TL alıyor % 8 olursa 256 TL % 9 olursa 288 TL ek ödeme alacak.

3.400 maaşı olan şuanda 136 TL alıyor % 8 olursa 272 TL % 9 olursa 306 TL ek ödeme alacak.

3.600 maaşı olan şuanda 144 TL alıyor % 8 olursa 288 TL % 9 olursa 324 TL ek ödeme alacak.

3.800 maaşı olan şuanda 152 TL alıyor % 8 olursa 304 TL % 9 olursa 342 TL ek ödeme alacak.

4.000 maaşı olan şuanda 160 TL alıyor % 8 olursa 320 TL % 9 olursa 360 TL ek ödeme alacak.

4.200 maaşı olan şuanda 168 TL alıyor % 8 olursa 336 TL % 9 olursa 378 TL ek ödeme alacak.

4.400 maaşı olan şuanda 176 TL alıyor % 8 olursa 352 TL % 9 olursa 396 TL ek ödeme alacak.

4.600 maaşı olan şuanda 184 TL alıyor % 8 olursa 368 TL % 9 olursa 414 TL ek ödeme alacak.

4.800 maaşı olan şuanda 192 TL alıyor % 8 olursa 384 TL % 9 olursa 432TL ek ödeme alacak.



EMEKLİYE 6 FARKLI ZAM!



nümüzdeki dönemde emeklileri bekleyen 6 farklı zam var. Ocak'ta tüm emeklilerin geliri yükselecek. Bazı emekliler için de ekstra artışlar devreye girecek. İşte yeni zamlar:



Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak.



Programdaki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 10.65 olacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.



Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.



Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak. Böylece zam yüzde 11.15 ya da 14.28'e ulaşacak.



Ocak'ta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek.



Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.



Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.



Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.



Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3.600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artacak.

Ek gösterge artışından memur emeklileri de yararlanacak. 1.5 milyon kişinin yüzü gülecek.

EK ÖDEME YÜKSELİYOR

Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.