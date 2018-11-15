Emekli memur maaşları 2019'da ne kadar olacak Ocak ayı SSK SGK Bağ-Kur emekli maaş ek ödeme zam oranı belli oldu mu

Emeklilere seyyanen zam ne zaman yapılacak? Emekli memur maaşları 2019'da ne kadar olacak? Ocak ayı SSK SGK Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam miktarı belli oldu mu? Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? SSK Bağkur emekli maaş ikramiye tutarları ne kadar olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Ocak zam ayı olacak. Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 2019 Programı'nda 2018 enflasyon tahmini yüzde 20.8 olarak yer aldı. Bu tahmin, emeklilerin Ocak zammının ipucunu verdi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin alacağı zammı, memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yansıtılacak enflasyon farkını gösterecek. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıkarken, memur emeklilerinin artışı da yüzde 8.76 enflasyon farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı. 2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak. Bu durumda Ocak'ta yüzde 4 artış ve 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 11.15 (yüzde 4 zam yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek. İşte emekli memur maaşları 2019 zam oranları

BAĞ-KUR'luların emekli aylıkları 5 gün içinde yatırılacak! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olacak BAĞ-KUR’luları sevindiren önemli bir uygulama başlattı. BAĞ-KUR’luların, ilk aya ilişkin emekli aylıkları, 5 gün içinde hesaplarına yatırılacak. BAĞ-KUR’luların ardından aynı uygulama SSK’lılar için de başlatılacak. SSK’lılarla ilgili altyapının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam yapılacak!

2019’da emekliye destek yağacak. Maaşı bin liranın altında olanlara, seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olarak ödenen ek ödeme ikiye katlanacak.

1- İKİ KAT EK ÖDEME



Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

2- SEYYANEN ZAM



Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, yıl başına kadar Meclis'e gelecek. Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

3- HESAP DEĞİŞECEK



Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sayıları 12 milyona ulaşan emeklilere 2018 yılı için her ay 20 milyar lira dolayında aylık ödüyor. Bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla ödemeler ay içine yayılıyor. Emekli Sandığı aylıkları ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK’lıların aylıkları 17’si ile 26’sı arasında, BAĞ-KUR’luların aylıkları da her ayın 25’i ile 28’i arasında ödeniyor.



MEVCUT UYGULAMADA İLK AYLIK ÖDEMESİ



BAĞ-KUR ve SSK’lılara emekli aylığı, dilekçeyi verdikleri tarihi izleyen ay başından başlamak üzere bağlanıyor. Örneğin, 13 Kasım 2018’de emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ancak, ödemeler daha sonra gerçekleştiriliyor.



Örneğin, eski uygulama devam etseydi 13 Kasım’da dilekçe veren BAĞ-Kur’lulara ilk emekli aylığı ödemesi 25-28 Aralık tarihleri arasında yapılabilecekti. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemesi 28 Aralık’ta yapılan BAĞ-KUR’luya 1-28 Aralık tarihlerine ilişkin emekli aylığı ile 29 Aralık – 28 Ocak tarihlerine ait aylığı ödenebilecekti.



Evrakların eksik olması nedeniyle aylık bağlama işleminin aralık ayına sarkması durumunda aynı BAĞ-KUR’luya ilk ödeme 28 Ocak’ta yapılabilecekti. Emekli aylığı yine 1 Kasım’dan geçerli olarak bağlanacaktı ama emekli olacak kişi ilk aylığına neredeyse üç ay sonra kavuşacaktı. SSK’lılarda halen ilk emekli aylığı ödemeleri bu şekilde gerçekleşiyor.



5 GÜN İÇİNDE HESABINA YATACAK



Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra SSK ve BAĞ-KUR’lularda olduğu gibi beklenmiyor. İşlemler gerçekleştirildikten hemen sonra emeklinin aylığı banka hesabına yatırılıyor.



BAĞ-KUR’lulara da bu aydan itibaren aynı uygulama başlayacak. Örneğin 13 Kasım’da emeklilik dilekçesi veren BAĞ-KUR’lu, işlemleri tamamlanmışsa ilk aylığını almak için 28 Aralık tarihini beklemeyecek. 1-28 Aralık tarihine ilişkin aylığı, aralık ayının ilk 5 gününde banka hesabına yatırılacak. 28 Aralık’ta da ocak ayı emekli aylığını alacak.



SSK’LILARDA UYGULAMA YENİ YILDA BAŞLAYACAK



SGK yetkilileri, bu uygulamayı SSK’lı emeklilere de yaygınlaştıracaklarını müjdeledi. Emeklilerin 3’te 2’sinin SSK’lılardan oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, SSK’lılarla ilgili altyapı hazırlıklarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, altyapı hazır olduğunda SSK’lıların da ilk aylıklarını 5 gün içinde almaya başlayacaklarını ifade etti.



AYLIK BAĞLAMA SÜRELERİ 1 HAFTAYA DÜŞTÜ



SGK yetkilileri, sigortalılara ait tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla emeklilik işlemlerinin de kısaldığını belirtti. Yetkililer, eğer belgelerde eksiklik yoksa veya kurumlar arasında yazışma yapılması gerekmezse dilekçe verildikten sonra bir hafta içinde emeklilik işlemlerinin tamamlanmaya başladığını kaydetti. Yetkililer, sigorta girişi eski olan ve farklı kentlerde çalışması bulunan kişilerin verilerinin bazen tam görünmediğini, eksiklerin tamamlanması için yazışma yapılması zorunluluğu nedeniyle gecikmelerin olduğunu, bunlar dahil edildiğinde bile ortalama emekli aylığı bağlama süresinin 13 gün olduğunu belirtti.



SGK 2019’DA 305 MİLYAR TL EMEKLİ AYLIĞI ÖDEYECEK



SGK’nın yıllara göre emekli aylığı ödemeleri şöyle:



(Milyon TL)

2017 209.546

2018 Bütçe 235.067

2018 Yılsonu tahmini 245.237

2019 Bütçe 305.550



YILDA ORTALAMA 374 BİN KİŞİ EMEKLİ OLUYOR



Yıllara göre emekli sayıları

2014 10.227.047

2015 10.808.165

2016 11.052.334

2017 11.418.722

2018 11.723.052

2019 EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMLARI

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 2019 Programı'nda 2018 enflasyon tahmini yüzde 20.8 olarak yer aldı. Bu tahmin, emeklilerin Ocak zammının ipucunu verdi.



Buna göre; 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.



Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.65 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.15 enflasyon farkı çıkacak, Ocak zammı yüzde 11.15'e ulaşacak.



Bu oranlara göre; SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak.



En düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 389 liraya yükselecek. Ocak'ta maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Emekliler, 2019'da bayram ikramiyesi de alacak.



EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ



Ocak ayı yaklaştıkça hem emekliler hem de memurlar için enflasyon hesapları da artıyor. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında son 6 aylık enflasyon değişimi kadar zam alırken memur ve memur emeklileri de yüzde 4'lük zammın üstüne enflasyon farkını maaşlarında görecek.



2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı fark olarak yatırılacak. Ekonomi programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.



Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 10.65, memur emeklilerinin de yüzde 7.15 enflasyon farkı yüzde 4 artış ile yüzde 11.15 olacak.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 13.78 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13.78, memur emeklileri ise yüzde 4'lük zamlarıyla birlikte toplam 14.28 zam alacak.



İKİ FARKLI HESAP



Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak.



Yüzde 13.78'lik artış ise SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarını 140,75 ile 674,14 lira arasında yükseltecek.



EK ÖDEME DE ARTIYOR



Tüm emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.



Oran, maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.



Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı da değişecek.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.



4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.