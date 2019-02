Emekli memur maaşları ne kadar? (SSK SGK Bağ-kur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?)

Memur emeklisinin 2019 yılı itibariyle maaşlarına yapılan zamlar sonrası tutarların ne kadar olduğu, en düşük personelin kaç lira maaş aldığı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere aralık ayı enflasyon zam oranları ile birlikte emekli memur maaşları belli oldu. Zam oranlarına göre bu yılki emekli memur maaşların brüt net rakamlarına ilişkin detayları sizler için derledik.

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Şubat da zam ayı olacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış yaşanacak. Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Ocak ayında zamlı tutarların maaşlara yansıtılmasıyla birlikte memur emeklilerinin de alacağı tutar değişiklik gösterecek. Memur emeklileri 2019 yılına girilmesiyle birlikte zam oranlarının ne kadar olacağını merakla araştırmaya başladı. Kıdem ve hizmet yıllarına göre farklılık gösteren memur emeklilerinin zam oranları, 2019 yılının ocak maaşı ile birlikte netlik kazanacak.

12.3 milyon emekli Ocak zamlarını cebine koydu. SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarına yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı. Yaklaşık 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine, bu ay da zam var. Bu imkan, geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sağlandı.



FARK HAZİNE'DEN

Düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşecek. Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Yani emeklinin maaşı 660 lira ise bin lira ödenmeye başlanacak, 340 liralık fark Hazine'den karşılanacak.







VEFAT EDENİN YAKININA

Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak. Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak. Örneğin; emeklinin maaşı 660 lira ise eşine 330, 2 çocuğuna 165'er lira ödeniyordu. Şimdi eşe 500, çocuklarına 250'şer lira ödenecek.

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, geçtiğimiz yıl çıkan yasa ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alma hakkı elde etti. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.



TAM GÜNÜ DUYURULACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.



Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koyacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi'ye denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra ancak ikinci ikramiye yatırılmadan önce emekli aylığı bağlananlar, 2018'i bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.



DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosya baz alınarak ödeme yapılıyor.







MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?



Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.



Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emeklileri maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI



Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emeklisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.



2018’in son altı ayında gerçekleşen enflasyona göre de 2019’un ocak ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.888,65 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.690 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.282,61 liraya yükselecek. Emekliler maaşına göre 51 lira ila 254 lira arasında değişen rakamlarda ek ikramiye alacak.



EK ÖDEMELER ARTTI



Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000'er liralık ikramiye alacaklar.



Emeklilerin maaş hesaplarında en çok kafa karışıklığı yaratan konu, ek ödemeler. Ek ödeme nedeniyle emekliler ya maaşını yanlış hesaplıyor ya da maaşının eksik yattığını öne sürüyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri her ay ek ödeme alıyor ve bu sayede de maaşları artıyor. Peki, nedir bu ek ödeme? 2006 yılında vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4’ü, ek ödeme olarak, her ay maaş hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 4’lük oran sabit ve maaşa göre hesaplanıyor. Hal böyle olunca da maaşı düşük olanın ek ödemesi düşük, yüksek olanın ek ödemesi de yüksek oluyor. Örneğin, 2.500 lira maaş alan bir emekli her ay 100 lira ek ödeme alırken, maaşı 13 bin lira olan bir emekliye her ay 520 lire ek ödeme yatıyor.



EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?



Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018’in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var. Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019’un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73’lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4’lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019’da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.



BAYRAM İKRAMİYESİ OLACAK



2019’da da emekliler, yine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000 liralık ikramiye alacaklar. Kimi emekliler ikramiye tutarının artırılacağı yönünde söylentiler olduğunu ve bunun doğru olup olmadığını da soruyor. Şimdilik bu konuda bir gelişme yok. Daha açık bir anlatımla bu sene de bayram ikramiyeleri olacak ama bin liralık rakam artacak mı; o tarafı belli değil.