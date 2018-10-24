Emekli memur maaşları Ocak zam oranı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak'ta kaç TL artacak? 2019 Ocak ayı emekli memur maaşı zam oranları nasıl hesaplanıyor? Ocak zammı belli oldu mu? Zamlı emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta hem enflasyon, hem ek ödeme zammından faydalanacak. Ayrıca 150 bin emeklinin maaşı seyyanen zamla artacak.Tüm emeklilerin maaşı ocakta değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş yükseldiği için ocakta ek ödeme tutarı da artacak. Yüzde 4-5'lik ek ödeme, bu tarihte yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak. Emekli memur maaşları Ocak zamları ile ilgili son dakika haberler star.com.tr'de.

Ocak zammı için sorgulamalar devam ediyor. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olacak. Öngörülere göre, aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. 2019 maaşı için sorgulamalar haftalar öncesinden başladı. Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında hak kazandıkları zamlı maaşlarını temmuz ayında almıştı. Şimdi ise gözler ocak ayı zammında.



MAAŞLAR ARTACAK



Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu seyyanen zam düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli değil. Ancak söz konusu düzenlemenin en geç ocakta uygulamaya geçmesi bekleniyor. Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Emeklilerin maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 farklı zam almış olacak.



DÖRT AYRI ORAN KALDI



Memur emeklilerine de ocakta 3 zam göründü. Toplu sözleşmeyle maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Hem Merkez Bankası hem de ekonomistlerin enflasyon tahmini ocakta fark çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Memur emeklilerinin enflasyon farkı, Merkez'in tahminine göre yüzde 0.37, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminine göre yüzde 3.17 olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödeme tutarı da artacak. İlk 2 aylık oran 2.86 oldu. Buna 4 oran daha eklenecek.

Bağ-Kur ve işçi emeklileri yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Bu doğrultuda memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükselmişti. Ocak ayı zammında belirleyici unsur ise TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranı olacak. Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedefinin tutması durumunda memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Peki, bu durumda kim ne kadar maaş alacak?



Zamlarda belirleyici unsur görev ve kıdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.



3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.



MESLEKLERE GÖRE ZAM ORANI



Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN YÜKSELDİ



Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı.

Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.

Gelelim, çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor.