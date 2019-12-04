Emekli promosyon 2020 ne zaman ödenecek? 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli mi? gibi soruların yanıtları tüm emekliler tarafından merak ediliyor. Yaklaşık 10 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini koruyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşlarına göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken bazı bankalar tutarı 1000 liraya kadar çıkardı. 2017'de promosyonlar mart ayında ödenmişti. Şimdi gözler 2020 ödemelerine çevrildi. 2020 emekli promosyon ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

EMEKLİ PROMOSYON 2020 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyon 2020 ödemeleri için henüz net bir tarih bulunmuyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşlarına göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken bazı bankalar tutarı 1000 liraya kadar yükseltti. 2017'de promosyonlar mart ayında ödenmişti. 2020 promosyonlarının da benzer tarihlerde ödeneceği düşünülüyor.

HANGİ BANKA KAÇ LİRA ÖDÜYOR ?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ilaveten emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanıyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir ürün kullanana 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler 150 lira alıyor.

TEB: İki otomatik fatura talimatı veren yeni emeklilere, maaşına göre 850, 925 ya da 1.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.

EMEKLİLERDEN ARTIŞ TALEBİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020'de sona erecek.

Yeni yılda promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep etti.