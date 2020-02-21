21 Şubat 2020 Cuma 12:19 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:19

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını bu ay içersinde yeniden belirleyecek. 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak. Emekli promosyon 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli promosyonu bu yıl hangi tarihte yatacak? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Emeklilerin yeni banka promosyonlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlanacak. Emekli promosyon 2020 ödemelerinin 1 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor.

EMEKLİ 2020 PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilere ve SGK’dan gelir ve aylık alanlara ödenecek promosyon miktarı aylık ve gelirin miktarına göre değişen tutarlar olarak belirleniyor. 2017’deki protokol çerçevesinde aylık veya geliri 1.000 TL’nin altında olanlara 300 TL, 1.000 TL ila 2.000 TL arasında olanlara 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde olanlara ise 450 TL promosyon ödenmişti. Yeni protokolde de beklentiler promosyon rakamının 750 ila 1.000 TL arasında olması yönünde.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapıyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

2 otomatik fatura talimatı verenlere promosyonu artırıyor. Maaşı 999 liraya kadar olanlar 850, 1.000 ile 1.999 lira arasında olanlar 925, 2 bin lira ve üzeri olanlar ise 1.000 lira promosyon alabiliyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına, 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği imkanları sunuyor.

13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.