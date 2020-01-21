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Ekonomi

Emekli promosyon ne zaman ödenecek? 2020 emekli banka promosyon ödemeleri ne zaman?

Emekli promosyon ne zaman ödenecek? 2020 emekli banka promosyon ödemeleri ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm emekliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. SGK ile bankalar arasında yapılan protokol kapsamında yaklaşık 10 milyon emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulunuyor. Söz konusu promosyonların 2020'de ne zaman ödeneceği de yoğun bir şekilde araştırılıyor. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu yoğun ilgi görüyor. Banka emekli promosyon ödemelerine dair tüm detaylar haberimizde..

21.01.2020  10:38 - Güncelleme: 21.01.2020  10:38

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu ödemeleri emekliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Emekli promosyon ne zaman ödenecek? 2020 emekli banka promosyon ödemeleri ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşlarına göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken bazı bankalar tutarı 1000 liraya kadar yüksellti. Emekli promosyon ödemelerine dair tüm detaylar haberimizde..

EMEKLİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

2017'de promosyonlar mart ayında ödenmişti. 2020 promosyonlarının da benzer tarihlerde ödeneceği tahmin ediliyor.

2020 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşlarına göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken bazı bankalar tutarı 1000 liraya kadar yüksellti. Yeni yılda promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Bu konuda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Banka promosyonlarının tespitinde, kamu çalışanlarına yapılan ödemeler de dikkate alınmalı. Emeklilerin banka promosyonları, yeni yılda SGK, bankalar ve derneğimizce oluşturulacak bir komisyon tarafından günün koşulları dikkate alınarak artırılmalı."

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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