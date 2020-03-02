02 Mart 2020 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:04

13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Tüm emekliler, Emekli promosyonu 2020 ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Emekli promosyonu ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

EMEKLİ PROMOSYONU 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

Yaklaşık 13 milyon emekliye ödenen ‘promosyon’ uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017’de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İkinci promosyonda ‘taban’ın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor.

QNB Finansbank EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Ayrıca iki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 TL promosyon ve otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekliye 450 TL’lik nakit promosyon yanında bankaya yeni müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşa göre 300, 375, 450 lira aralığında ödeme yapıyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Kamu bankaları henüz yeni promosyon tutarlarını açıklamadılar. Geçtiğimiz yıl banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.