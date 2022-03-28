Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 2022 yılında zamlı şekilde hesaplara yatması bekleniyor. Buna göre Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2022? İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

2022 yılı başında asgari ücrete yapılan artış ve enflasyon neticesinde emekli bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesi uygulamasıyla birlikte, emekliler rahat bir nefes aldı. İşte Ramazan bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2022?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda 1100 lira olarak ödendi. Geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl, 1496,88 TL olarak ödenmesi öngörülüyor. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi Mayıs ayının 2'sinden önce hesaplara hesaplara yatacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK'dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor.

Kimler bayram ikramiyesi alıyor? sorusunun yanıtını şu şekilde sıralanabilir;

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.