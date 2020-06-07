Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli Temmuz zam oranı 2020

07 Haziran 2020 Pazar 15:44 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 15:44

SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Buna göre; Emekli Temmuz zam oranı 2020 belli oldu mu? Enflasyon oranı ile bağlantılı olan emekli zam oranı 2020 tahmini olarak yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşecek. Peki emekli Temmuz 2020'de ne kadar maaş alacak? İşte emekli temmuz zammı enflasyona göre tahmini emekli temmuz zamlı maaşları.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerin yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e yükselecek.

EMEKLİ TEMMUZ ZAM ORANI 2020 NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranında enflasyon zammı dikkate alınır. Enflasyon zammının belirlenmesinde TÜİK verileri ile TÜFE artışı belirleyici olur. Yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenen zam oranlarında enflasyon oranları referans olarak kullanılır.

EMEKLİLER ZAMLA BİRLİKTE NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 1.784 liradan kuruştan 1.862,79 kuruşa çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.111 lira 66 kuruştan 2.204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2.661 lira 34 kuruştan 2.778,71 liraya ulaşacak.

EMEKLİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2020 MAAŞ ZAM ORANI!

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 778 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı da yüzde 4.4 artışa göre 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya çıkacak. Zam oranı 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ayın 1'i ile 5'i arasında maaşları zamsız olarak ödenecek. Oluşacak zam farkı, ay içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI

Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak.

Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak.

Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.