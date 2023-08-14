Emekli ve Memur zammı ne zaman açıklanacak? Son dakika: 2024 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Hükümetten memur ve emekliye zam teklifi açıklandı. 2024-2025 yılları için geçerli olacak zam oranı için görüşmelerin ilk etabında oranlar belli oldu. Bu teklifin memur sendika tarafından kabul edilmezse hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Peki Emekli ve Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2024 Memur ve emekli zammı ne kadar? İşte hükümetin verdiği zam teklifi

2024 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Buna göre, 2024'te Memur ve memur emeklisine ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Bu zam teklifi memur sendika tarafından kabul edilmezse hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

2024 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emeklinin 2024-2025 yılları için sosyal ve mali hakları toplu sözleşme görüşmeleri ile netleşecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.