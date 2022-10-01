Emekli ve memurun Ocak zammı için geri sayım başladı! İşte tahmini maaşlar

Dünyada yüksek faiz artırımlarının yan etkisi olan 'Resesyon' çanları çalarken, Türkiye ekonomisi uyguladığı 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile beraber güçlü büyümesini sürdürüyor. Küresel enflasyonun etkileri ülkemizde de görülürken hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda bir yandan EYT ve sözleşmeli memura kadro yönünde çalışmalar yaparken, bir yandan da Ocak zammı çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yılbaşında ciddi şekilde yükseltileceğini açıkladı. Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" vurgusunu kullandı.
3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı. 500 bini aşkın sözleşmeli memurun beklendiği çalışma tamamlandı. Bu ay içerisinde sözleşmeliye kadro meselesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının teknik olarak tamamlandığını bildirdi. Bakan Bilgin, taslağın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından Aralık ayında Meclis'e geleceğini açıkladı.
Tüm bunların yanında Ocak 2023 dönemi için asgari ücret, emekli ve memur zammı için çalışmalar yapılıyor. Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre; milyonların gelirini etkileyecek düzenlemelerle enflasyon üzerinde artışlar yapılacak.
Ocak 2023 emekli ve memur zammı döneminde yapılacak maaş artışlarıyla beraber sosyal refah düzenlemesi adı altında yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı ile beraber yüzde 42,35 oranında artarken, aynı dönemde memur zammı yüzde 41,69 oldu.
Aralık 2021'de net 2.825,90 TL net asgari ücret alan çalışan Ocak ve Temmuz döneminde yapılan 2 artışla beraber maaşını yüzde 94,6 oranında enflasyonun üzerinde artışla 5.500 TL olarak aldı.
Bunun yanında asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan yeni düzenlemeler yapıldı.
Aralık döneminde 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı Ocak döneminde 2.500 TL'ye Temmuz döneminde ise 3.500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 133 artmış oldu. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 zam döneminde yeniden belirlenecek.
Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları 2022 yılı enflasyon oranı sonrası belirlenecek. Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için enflasyon beklentisi ve tahminleri gelmeye devam ediyor.
TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu.
Ekonomistlerin beklentilerine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.194,46 olması bekleniyor. Bu hesaba göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon beklentisi yüzde 22,14 oldu.
Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.
Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.
Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam Ocak döneminde yüzde 8 olacak.
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.
Sabah, bu rakamlara göre enflasyon farkı, emekli ve memur Ocak zammı ile tüm meslek gruplarıyla maaş tablolarını hesapladı.
TABLO 1 - AA FİNANS EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU
TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
NOT: En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.
TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI