Emekli ve memurun Ocak zammı için geri sayım başladı! İşte tahmini maaşlar

Dünyada yüksek faiz artırımlarının yan etkisi olan 'Resesyon' çanları çalarken, Türkiye ekonomisi uyguladığı 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile beraber güçlü büyümesini sürdürüyor. Küresel enflasyonun etkileri ülkemizde de görülürken hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda bir yandan EYT ve sözleşmeli memura kadro yönünde çalışmalar yaparken, bir yandan da Ocak zammı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI: CİDDİ ARTIŞLAR YAPILACAK

Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yılbaşında ciddi şekilde yükseltileceğini açıkladı. Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" vurgusunu kullandı.

ADIM ADIM GELEN ÇÖZÜM

3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı. 500 bini aşkın sözleşmeli memurun beklendiği çalışma tamamlandı. Bu ay içerisinde sözleşmeliye kadro meselesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

EYT ÇALIŞMASI TEKNİK OLARAK BİTTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının teknik olarak tamamlandığını bildirdi. Bakan Bilgin, taslağın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından Aralık ayında Meclis'e geleceğini açıkladı.

Tüm bunların yanında Ocak 2023 dönemi için asgari ücret, emekli ve memur zammı için çalışmalar yapılıyor. Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre; milyonların gelirini etkileyecek düzenlemelerle enflasyon üzerinde artışlar yapılacak.

Ocak 2023 emekli ve memur zammı döneminde yapılacak maaş artışlarıyla beraber sosyal refah düzenlemesi adı altında yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.

TEMMUZ ZAMMI HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI NETLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı ile beraber yüzde 42,35 oranında artarken, aynı dönemde memur zammı yüzde 41,69 oldu.

ASGARİ ÜCRETTE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 94,6 OLDU

Aralık 2021'de net 2.825,90 TL net asgari ücret alan çalışan Ocak ve Temmuz döneminde yapılan 2 artışla beraber maaşını yüzde 94,6 oranında enflasyonun üzerinde artışla 5.500 TL olarak aldı.

VERGİ DÜZENLEMESİ İŞÇİNİN YANINDA İŞVERENİN DE ELİNİ RAHATLATTI

Bunun yanında asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan yeni düzenlemeler yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ARTTI

Aralık döneminde 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı Ocak döneminde 2.500 TL'ye Temmuz döneminde ise 3.500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 133 artmış oldu. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 zam döneminde yeniden belirlenecek.

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları 2022 yılı enflasyon oranı sonrası belirlenecek. Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için enflasyon beklentisi ve tahminleri gelmeye devam ediyor.

TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu.

2022 YILININ İKİNCİ YARISI İÇİN ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin beklentilerine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.194,46 olması bekleniyor. Bu hesaba göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon beklentisi yüzde 22,14 oldu.

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI ETKİLİ OLUYOR

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam Ocak döneminde yüzde 8 olacak.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.

EMEKLİ, MEMUR VE SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNİ

Sabah, bu rakamlara göre enflasyon farkı, emekli ve memur Ocak zammı ile tüm meslek gruplarıyla maaş tablolarını hesapladı.

TABLO 1 - AA FİNANS EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU

TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

NOT: En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.

TABLO 3 - SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU