Emekli ve memurun zam oranı değişti

Kira artış oranı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

BİR TEK HAZİRAN RAKAMLARI KALDI

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamı ile 5 aylık maaş farkı netleşmiş olurken geriye sadece Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı.

5 AYLIK ORAN YÜZDE 35,64 OLDU

Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplanmıştı.

Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olması ile beraber 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu.

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME FARKI

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor.

Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Yani memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 35,14 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3391 TL seviyesine çıkacak.