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Ekonomi

Emekli zammında kritik gün

En düşük emekli maaşına zam konusundaki çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayındaki seyyanen zam düzenlemesinin bugün Meclis'e gelmesi bekleniyor.

16 Temmuz 2024 Salı 08:12 - Güncelleme:
Emekli zammında kritik gün
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En düşük emekli maaşına zam konusunda çalışmalarda sona gelinirken, milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Açıklamanın ardından en düşük 10 bin TL olan emekli maaşlarında seyyanen zam yapılmasına dönük çalışmaya son şekli verildiği öğrenildi. AK Parti Grup Başkanı Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekleyen çalışmanın bugün vergi paketi yasa teklifi ile birlikte Meclis'e sunulabileceğini söyledi.

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları oranları netleşmişti. Emekli aylıklarına yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı zammı kesinleşirken, kök maaşı 8 bin TL ve altında kalan emekliler, maaşları 10 bin liraya tamamlandığı için ocak ayı maaşıyla aynı kalmıştı. Yaklaşık 1 milyon 780 bin emekli 10 bin lira maaş almaya devam etmişti. Yapılacak düzenleme 3.8 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Emekliler bu ayki maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başlayacak.

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