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Ekonomi

Emekli zammının yükseltilmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın yüzde 49.25'e yükselmesinin perde arkasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, esnaf emeklileri ile memur emeklilerinin maaşlarının eşitlenmesi talimatını verdi, hazırlıklar hızla tamamlandı.

Sabah25 Ocak 2024 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
Emekli zammının yükseltilmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılmasına ilişkin alternatifli bir çalışma yapılıp Kabine gündemine getirilmişti. Bu çalışmada iki kesimin maaş artışlarının ocak ya da kademeli olarak temmuz ayında eşitlenmesi yönünde iki alternatif bulunuyordu. Kabinede işçi, esnaf ve memur emekli maaş artışlarının temmuzda eşitlenmesi yönünde karar çıktı ve yüzde 42.6'lık artış duyuruldu.

VATANDAŞIN TALEPLERİ İLETİLDİ

Zamların açıklanmasından sonra seçim bölgelerine giden AK Partili milletvekilleri vatandaşların iki kesim arasındaki artış farkının giderilmesine yönelik talepleri ile karşılaştı. Vatandaşlar milletvekillerine telefonla da ulaşıp bu durumu dile getirdi. Bazı grup ve parti yöneticileri geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp sahadaki durumu detaylı bir şekilde aktardı. İki kesim arasındaki artış farkının giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Teşkilatlardan da Erdoğan'a aynı doğrultuda bilgiler gitti.

HIZLA ÇALIŞMA YAPILDI

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile görüşüp "İşçi, esnaf ve memur emekli maaş zamları ile ilgili yeni bir çalışma yapılsın. İki kesimin artışlarını eşitleyelim" dedi.

Bunun üzerine hızla çalışma yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

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