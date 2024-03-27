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Ekonomi

Emekliler için kritik gün! Ödeme için tarihi belli oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon tutarı attırılarak 8 ila 12 bin TL seviyesine çıkarıldı. Bu rakam kamu bankaları için geçerli olacak. Ancak diğer bankalarda bu seviyede promosyon ödemesi yapabilecek. Emekliler başvurularını bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Emekliye promosyon ödemeleri ise yarın başlayacak.

TRT Haber27 Mart 2024 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Emekliler için kritik gün! Ödeme için tarihi belli oldu
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Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. Başvurular devam ediyor. Ödemeler ise 28 Mart Perşembe günü yapılmaya başlanacak.

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Değişiklik durumunda cayma bedeli alınmıyor, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor.

Başvuruları kabul edilen emeklilerin promosyonları perşembe günü hesaplara yatmaya başlayacak. Kamu bankaları, emekli maaşının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek.

"PROMOSYONU BAŞKA BANKAYA TAŞIMANIN CEZAİ SORUMLULUĞU YOK"

Hali hazırda promosyon alanların daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karataş, "Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir" bilgisini verdi.

İKİ MAAŞI OLANLAR AYRI AYRI PROMOSYON ALABİLECEK

Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

Karataş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır. Örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.

Uygulamadan emekli, dul ve yetim maaşı alan 16 milyon kişi yararlanacak. Kamu bankaları haricinde özel bankalardan da promosyon alınabiliyor.

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