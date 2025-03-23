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Ekonomi

CHP'den emekli bayram ikramiyesine engel! İlk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan gerginliği Meclis'e taşımasıyla başlayan tartışmalar nedeniyle emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi askıya alındı. Teklifin yasalaşamaması nedeniyle emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak. SSK kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 28 Mart'ta ödeme yapılacak.

AA23 Mart 2025 Pazar 10:50 - Güncelleme:
CHP'den emekli bayram ikramiyesine engel! İlk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak
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SGK'nin sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detaylar paylaşıldı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.

Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alındı.

Teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

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