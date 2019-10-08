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Emeklilere çifte zam müjdesi

Ocakta memur emeklilerine çifte zam göründü. Eğer tahminler gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 670 lira 38 kuruşa yükselecek.

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Ocakta memur emeklilerine çifte zam göründü. Hakem kurulunun kararıyla ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenirken, enflasyon farkı da söz konusu olabilecek. Memur emeklilerinin ocakta fark alabilmesi için 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5’i aşması gerekiyor. Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, 2019’un ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak. Ocak zammı da yüzde 4 zam ve yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65’e ulaşacak. Bu tahmine göre maaşlarda en az 142,54 lira artış yaşanacak. 

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 670 lira 38 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak’ta öğrenecek.

(Güneş)

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