24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7136
  • 6,4439
  • 257.629
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

Yılın ikinci bayramı olan 2019 Kurban Bayramı öncesi için emekli vatandaşlara ödenen 1000 TL ikramiye ücreti hesaplara yatacak. Zamlı emekli maaşlarının ardından 1000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi için milyonlarca vatandaş geri sayıma geçti. Peki, Emeklilere 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor? Tüm emekliler Ağustos'ta biner lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek. İşte haberimizin detayları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Emeklilere 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?’ sorularına yanıt aranmaya başladı. Milyonlarca emekli vatandaş yılın ikinci bayramı olan 2019 Kurban Bayramı’nda 1000 TL ikramiye daha alacaklar. Tüm emekli vatandaşlar bu ikramiyeyi alacak. Tüm emekli vatandaşlar bu ikramiyeyi alacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek. Eğer emekli vatandaşımız vefat etmişse Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

1- KİMLER YARARLANACAK?

Ödemenin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek.

2- NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini alacak.

3- NE KADAR VERİLECEK?

Yasaya göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ödenecek ikramiye tutarı bin lira. Emekliler bin lira alıyor.

4- EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.

5- İKİ AYRI AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak veriliyor.

6- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 25 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 250 lira ödeniyor.

7- AYLIĞI YENİ BAĞLANANLAR BAŞVURU YAPACAK MI?

Aylık bağlananlara başvuru gerekmeksizin ödeme gerçekleşecek.

8- ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Maaşların verildiği banka hesaplarına yatırılacak.

9- BORCUM VAR. ALACAĞIM İKRAMİYEYE HACİZ GELİR Mİ?

Yasaya göre, ikramiye ödemesinden kesinti yapılamayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecek.

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Üs bölgesi yolunda patlama: Güvenlik güçleri operasyon başlattı

Üs bölgesi yolunda patlama: Güvenlik güçleri operasyon başlattı

ABD ordusundan kritik hamle! 2020'de başlayacak

ABD ordusundan kritik hamle! 2020'de başlayacak

TFF ve kulüplerden '15 Temmuz' mesajı

TFF ve kulüplerden '15 Temmuz' mesajı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Hainin son anları güvenlik kamerasında

Hainin son anları güvenlik kamerasında

Yeni evlenmişlerdi, eşi kanser olunca... Dikkat çeken karar!

Yeni evlenmişlerdi, eşi kanser olunca... Dikkat çeken karar!

Sona gelindi: 2023'te hepsi yerli olacak

Sona gelindi: 2023'te hepsi yerli olacak

97 yıl sonra o gece meydanlara çıkarıldı

97 yıl sonra o gece meydanlara çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağırlığı 6 gramı geçmiyor! İşte cüce fareler...

Ağırlığı 6 gramı geçmiyor! İşte cüce fareler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA