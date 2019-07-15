Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

‘Emeklilere 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?’ sorularına yanıt aranmaya başladı. Milyonlarca emekli vatandaş yılın ikinci bayramı olan 2019 Kurban Bayramı’nda 1000 TL ikramiye daha alacaklar. Tüm emekli vatandaşlar bu ikramiyeyi alacak. Tüm emekli vatandaşlar bu ikramiyeyi alacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek. Eğer emekli vatandaşımız vefat etmişse Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

1- KİMLER YARARLANACAK?

Ödemenin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek.

2- NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini alacak.

3- NE KADAR VERİLECEK?

Yasaya göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ödenecek ikramiye tutarı bin lira. Emekliler bin lira alıyor.

4- EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.

5- İKİ AYRI AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak veriliyor.

6- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 25 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 250 lira ödeniyor.

7- AYLIĞI YENİ BAĞLANANLAR BAŞVURU YAPACAK MI?

Aylık bağlananlara başvuru gerekmeksizin ödeme gerçekleşecek.

8- ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Maaşların verildiği banka hesaplarına yatırılacak.

9- BORCUM VAR. ALACAĞIM İKRAMİYEYE HACİZ GELİR Mİ?

Yasaya göre, ikramiye ödemesinden kesinti yapılamayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecek.