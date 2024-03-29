Emeklilere müjde! Trenlerde yüzde 10 indirim geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltuk kapasite artışı yapacağız, ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleri ile vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik önemli ayrıcalıklar sağlandığını ifade ederek, "Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'



2024 yılının 'Emekliler Yılı' olduğu kadar 'Demiryolu Yılı' da olduğunu aktaran Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir köşesinde başlattığımız demir yolu seferberliği ile yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatları inşa ediliyor, iyileştirilen ve modernize edilen mevcut demir yolu sistemimiz tıkır tıkır işliyor, milli ve yerli demir yolu sanayimiz gelişiyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında 255 milyon yolcuyu ulaştırırken trenlere talep giderek artıyor, farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu'muzun tarihi ve doğa güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret, sirkülasyon artıyor. Demir yolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor. Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracı tren. Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

'18 BİN 84 KOLTUK KAPASİTESİ ARTIŞI SAĞLAYACAĞIZ'

Bayram tatilini kapsayan 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız. Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 13+13'ten 14+14'e, Konya-İstanbul hattında 4+4'ten 5+5'e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi cumartesi günleri de işletilecek" dedi.

Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da devam edeceğini aktaran Uraloğlu, "Bugüne kadar yaklaşık 84 milyon 260 bin yolcuya hizmet veren yüksek hızlı trenlerimiz şehirler arasında günübirlik seyahati mümkün hale getirirken şehirlerimizin çehresini değiştirdi, marka şehir haline getirdi. Ramazan Bayramı ve ara tatilin yanı sıra mevsimsel olarak da yolcu sirkülasyonunda artış meydana geliyor. Dolayısıyla tedbir olarak yüksek hızlı trenlerin kapasitesini önemli oranda arttırmış olduk" açıklamasında bulundu.

5 Nisan- 15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki tatil döneminde İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edileceği bilgisini veren Uraloğlu, "Buna göre ana hat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.