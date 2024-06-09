Emeklilere yüzde 20 indirimi uygulamayan otobüs firmalarına ceza

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan kurban bayramı öncesi şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimlerin hızlandırıldığını belirtti. Bayram tatili öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik denetimleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın memleketlerine giderken mağduriyet yaşamaması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla bütün önlemlerimizi aldık" dedi.

'1820 CEZA UYGULANDI'



Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'emekliler yılı' ilan edilmesi ile birlikte şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetimlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti. 10 günlük denetimler sonucunda 1534 otobüsün denetlendiğini kaydeden Uraloğlu, "Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarı ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürmektedir. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında yoğun olarak denetim faaliyetleri devam edecektir" ifadelerini kullandı.