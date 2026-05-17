  Emeklileri sevindirecek haber: Maaş ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor
Emeklileri sevindirecek haber: Maaş ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 09:02
18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci için geri sayım başladı. 4 bin liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak.

EMEKLİLERİN İKRAMİYE VE AYLIK ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak.

Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

BAĞ-KUR emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

