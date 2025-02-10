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Ekonomi

Emeklileri sevindirecek haber! Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere ve hak sahiplerine yatacak fark ödemlerinin 11 Şubat 2025 (yarın) tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Emeklileri sevindirecek haber! Hesaplara yatacağı tarih belli oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

SGK'nın paylaşımında yer alan görselde ise, "Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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