  • Emeklilerin beklediği haber! Maaş ve bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 09:02 - Güncelleme:
18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci başladı. 4 bin liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak.

SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak.

Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 mayısta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

BAĞ-KUR emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 mayısta hesaplarına yatırılacak.

