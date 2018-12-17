Emeklilik yaşı hesaplama robotu SGK Bağkur emeklilik şartları ile ne zaman ve nasıl emekli olurum

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? SGK emeklilik şartları neler? Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı sorgulama ekranı ile SGK prim gün nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yoğun çalışma temposundan yorulan vatandaşlar, artık huzurlu bir yaşam için emekli olacakları zamanı bekliyor ve konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır bir parçası oldukları çalışma hayatını kenara bırakıp dinlenmek ve kendilerine zaman ayırmak isteyen vatandaşlar, emekli olacakları yaşı nasıl hesaplayabilecekleri ve emekli olmaları için gerekli şartların neler olduğunu merak ediyor. Çalışma hayatının son dönemlerini geçiren pek çok vatandaş, emekli olacakları tarihe yönelik kesin bilgiler elde etmek adına bir takım araştırmalar yapıyor. Emeklilik yaşlarını merak eden vatandaşlar, SGK'nın, emeklilik yaşı hesaplama robotuyla merak ettikleri detayları online olarak pratik şekilde öğrenebilir. Emeklilik yaşı hesaplama SGK son dakika habereleri emeklilikle ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de.





Çalışma hayatının son dönemlerini geçiren pek çok vatandaş, emekli olacakları tarihe yönelik kesin bilgiler elde etmek adına bir takım araştırmalar yapıyor. Emeklilik yaşlarını merak eden vatandaşlar, SGK'nın, emeklilik yaşı hesaplama robotuyla merak ettikleri detayları online olarak pratik şekilde öğrenebilir.





Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;



1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.



2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.



3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.



Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.



1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün sayısının 7200 olması. Bu şartı yerine getirenler sigortalılık süresine gerek olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Ancak bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:



- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU



Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Bu hizmet Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır. Hesaplamanın yapılabilmesi için karşınıza çıkan alanlara giriş yapılması gerekmektedir. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.





Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.

NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.

Emeklilik şartları zaman zaman devlet tarafından yeniden düzenleniyor örneğin; 1999 yılında emeklilik şartları düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenleme sonucunda ise 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı.

SSK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SSK emekli yaşı hesaplama için SGK’nın (https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/) sayfasından öncelikle cinsiyetinizi girin. Emeklilik yaşları kadın ve erkeğe göre değişmektedir. Bu yüzden cinsiyetinizi belirtmeniz çok önemlidir. Daha sonra doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak girin. Ardından hizmete başlama tarihinizi yine gün, ay ve yıl olarak girin. Ancak şunu unutmayın stajlık ve çıraklık dönemi çalışmanız hizmete başlama tarihinize dahil değildir. Son olarak da prim ödeme gün sayınızı girin. Girdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra “GÖNDER” butonuna tıklayarak SSK emeklilik yaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışanların emeklilik yaşını hesaplayabilmeleri için yine SGK’nın (https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/) sayfasına girmeleri gerekiyor. Sonra cinsiyetinizi ve doğum tarihinizi giriniz. Ardından 4C'ye yani Emekli Sandığı’na tabi olan hizmetlerinizin başlama ve bitiş tarihinizi girin. Hizmetten ayrılıp tekrardan hizmete başladıysanız “EKLE” butonuna tıklayarak yine hizmete başlama ve bitiş tarihinizi girmelisiniz. Daha sonra Bağ-Kur'a hizmetiniz varsa yine aynı şekilde hizmete başlama ve bitiş tarihinizi gerekirse ekle butonunu da kullanarak girmelisiniz. Ardından Emekli Sandığı'na tabi olan borcunuzun başlama ve bitiş tarihinizi girin. Bunun haricinde diğer hizmetler başlığı altında başka kurumlara hizmetiniz varsa onun da hizmete başlama ve bitiş tarihini girin. SSK'ya ait hizmetiniz varsa 4A hizmetleriniz başlığı altında 23.05.2002'ye kadar ve 23.05.2002'den sonrası olarak iki ayrı şekilde giriniz. Bilgileri doldurduktan sonra Emekli Sandığı emekli yaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?



Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.



Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.



1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.