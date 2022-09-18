Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hangi yılları kapsıyor? EYT'de son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. EYT'de son durum hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formül olduğunu belirtti. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hangi yılları kapsıyor? EYT ne zaman açıklanacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmalarında son durum

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) SON DURUM

Katıldığı bir programda gazetecilere demeçler veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, "Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 'Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var.' demişti.

Bakan Bilgin, kamudaki binlerce sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı sonuca ulaştırmak üzere olduklarını söyledi.

İşte Bilgin'in EYT ile ilgili açıklaması:

"Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında Sözleşmeli Personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında Taşeron Işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) HANGİ YILLARI KAPSIYOR?

Sigorta başlangıcı 09.09.1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

Kamuoyunda, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor.



Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT ile ilgili çalışmaların sonuçlanmasını bekliyor.

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yapılan çalışmaların yılsonuna kadar yetişebileceğini belirtmişti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.