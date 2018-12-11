Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika bugün TBMM erken emeklilik ve EYT yasası ne zaman çıkacak Aralık ayı EYT'de son durum ne erken emeklilik şartları nelerdir 2019 yerel seçim öncesi EYT'liler için erken emeklilik çıkacak mı sorularına yanıt aranırken uzun süredir gündemdeen düşmeyen emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin bekleyişi devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Meclis'e sunulan iki önergede ret kararı çıkınca, yeni bir önerge daha heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya olumsuz baktığını ancak EYT'nin siyasette önü açık olduğu belirtmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise EYT yasası için şu süreçte beklenilmesi gerektiğini, olgun dönemi ve şartları beklemenin daha doğru olacağını açıklamıştı. Son olarak geçtiğimiz hafta açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise yakın zamanda EYT ile ilgili yaptığı açıklamada: "Erken emeklilik (Emeklilikte yaşa takılanlar) diye bir şey gündemimizde yok" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar, bu hafta yine en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Konuya dair toplantılar düzenleyen ve bir araya gelen emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, bir yandan da basında çıkan son haberleri öğrenmek istiyor. Kamuoyu tarafından EYT yani "Emeklilikte yaşa takılanlar" olarak adlandırılan yüz binlerce vatandaş, taleplerinin karşılanacağı günü sabırsılıkla bekliyor. Bu kapsamda uzun süredir beklenti içinde olan pek çok vatandaş, medyaya yansıyan en son EYT haberlerini araştırıyor. Emekllikte yaşa takılanlar EYT için erken emeklilik hakkında son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Emeklilikte yaşa takılanlar tarafından sürecin çözümüne dair çalışmalar, istekler ve talepler gündeme yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümüne dair araştırma önergesi ikinci kez kabul edilmedi. Kamuoyunda "EYT" ya da "emeklilikte yaşa takılanlar" olarak bilinen pek çok vatandaş, yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamıyor. Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, konuya dair son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar, bu hafta yine en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Konuya dair toplantılar düzenleyen ve bir araya gelen emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, bir yandan da basında çıkan son haberleri öğrenmek istiyor. Kamuoyu tarafından EYT yani "Emeklilikte yaşa takılanlar" olarak adlandırılan yüz binlerce vatandaş, taleplerinin karşılanacağı günü sabırsılıkla bekliyor. Bu kapsamda uzun süredir beklenti içinde olan pek çok vatandaş, medyaya yansıyan en son EYT haberlerini araştırıyor.



Prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını sağlayamadığı için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de emekli olmalarını sağlayacak düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Konuya dair yıllardır beklenti içinde olan vatandaşlar, son aylarda çalışmalarına hız verdi.

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, yerel seçim öncesi konuya umutla bakıyor.



Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmesi bekleniyor.

HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Biz Demirel’in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik (Emeklilikte yaşa takılanlar) diye bir şey gündemimizde yok” dedi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



Bakan Albayrak, 3600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.



Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." demişti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?



E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre “normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte emeklilikte yaşa takılmak buna deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKINLAR NE İSTİYOR?



Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor.

Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor. Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları, emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacaklar.

Bu taslağa göre;

Emekliliğine yaş itibariyle 1 yıl kalanlar % 4

Emekliliğine yaş itibariyle 2 yıl kalanlar % 5

Emekliliğine yaş itibariyle 3 yıl kalanlar % 6

Emekliliğine yaş itibariyle 4 yıl kalanlar % 7

Emekliliğine yaş itibariyle 5 yıl kalanlar % 8

Emekliliğine yaş itibariyle 6 yıl kalanlar % 9

Emekliliğine yaş itibariyle 7 yıl kalanlar % 10

oranında düşük maaş ile, kalan süreler boyunca yaşlılık aylığı alabilecekler.

ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI



08.09.1976’dan önce sigortalı olan SSK’lılardan 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün sigortalı olan veya 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber 25 yıldan beri sigortalı olan ve en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.



08.09.1999 günü ve sonrası işe giren e emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları yani 61 yaşından gün almaları ve en az 7000 gün iş gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.



01.05.2018 gününden sonra sigortalı çalışmaya başlayan erkeklerin emeklilik şartları 7200 iş gününü tamamladıkları tarihe göre değişmektedir. Buna göre emeklilik tablosu şu şekildedir:



1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş



2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş



3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş



4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş



5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş



6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş



Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:



İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.



KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI



İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.



Yine kadınlarda da iş gününün tamamlanacağı tarihe göre emekli olmayaşı değişmektedir.



3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;



23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,



24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,



24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,



24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında, 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz. Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor.

Erken emeklilik şartları nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

SİGORTA TÜRÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Seçim yaparken sigorta türünüze dikkat edin. Yapılacak seçimler sonrasında doğru uygulama üzerinden işlem yapılarak, emeklilik ile ilgili tüm detaylar netlik kazanacaktır. Sigortalı kişilerin yapacağı işlemlerde en önemli nokta, sigorta bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesidir.

SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

KADEME EKLENİR

Diğer yandan önce SSK’lı sonra memur olan kişi SSK’lı emekli olacaksa daha erken yaşta emekli olabilir. Çalışmaya SSK’lı olarak başlayıp daha sonra memur olan kişilerin memur olarak emekli olacakları tarih, ilk kez memur oldukları tarihe göre belirlenir. Ancak bu durumdaki kişilerin SSK’lı olarak çalıştıkları süreler kaybolmaz. Hizmet birleştirmesi dilekçesiyle çalıştıkları kuruma başvuran kişilerin SSK’lı çalışmaları hizmet sürelerine derece ve kademe olarak eklenir.

GEÇ KALINMAMALI

İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete başlayan kişiler diğer statülerde geçen sürelerini ne kadar erken birleştirirlerse o kadar iyidir. Çünkü bu süreler emekliliğe esas aylıkların tespit edilmesinde değerlendirilmektedir. Memurun, memur olmadan önceki hizmeti emekli aylığını artırabilecek nitelikteki bir hizmet olsa bile hizmet birleştirmesi emeklilikten önce yapılmazsa emeklilik aşamasında bu hizmetin birleştirilmesi emekli aylığını artırmamaktadır. Daha yüksek maaş için bu durum iyi araştırılmalıdır. Diğer yandan memurun emekli keseneğine esas aylığının düşük olması düşükten prim ödenmesine neden olduğu için SGK’nın da prim kaybı söz konusu olacaktır.

Yetim aylığı hakkı da doğar

Anne-babası emekli sandığı mensubu olan bir kadın sigortalı, emekli sandığına tabi olarak emekli olursa anne-babasından yetim aylığı alamaz. Diğer yandan söz konusu kişi SSK’lı olarak emekli olursa ve evli değilse hem iki yıl erken emekli olur, hem de yetim aylığı alabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Örneğin 1 Ocak 1977 doğumlu bir kadın sigortalı, 1 Ocak 1997’de ilk kez SSK’lı olarak sigortalı olmuş, SSK’lı olarak 2 yıl çalıştıktan sonra memur olmaya hak kazanmış ve 1 Ocak 1999’da memuriyet görevine başlamışsa SSK’lı olarak 2 yıl daha erken emekli olma avantajından yararlanır. SSK girişinden dolayı 5.900 prim günü, 20 yıl sigortalılık ve 53 yaş şartlarıyla emekli olabilecek kadın sigortalı, Emekli Sandığı'ndan 20 yıl sigortalılık ve 55 yaş şartlarıyla emekli olmaya hak kazanacaktır.

Emeklilikte tabi olunan statü son 7 yılın yarısından daha uzun süre geçirilen statüye göre belirlenir. SSK’lı olarak emekli olmasına 1.261 gün kala memuriyetten ayrılıp SSK’lı olarak çalışmaya başlayacak bir kişi SSK’lı olarak emekli olabilir. Diğer yandan emekli aylıkları arasında farklılık söz konusu olacaktır. Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak aylıklar SSK’lılığa göre daha yüksektir. Böyle bir karar verilirken bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır.

EYT SORUNU NEDİR?

08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre; Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.