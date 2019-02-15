Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika gelişmeleri: Erken emeklilik EYT yasası TBMM'de görüşüldü mü?

EYT'de son gelişmeler neler? Erken emeklilik bekleyen yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı? Erken emeklilik şartları nelerdir? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Prim gün süresini doldurmuş ve çalışma hayatından sıyrılarak emekli olmak isteyen ancak yaşa takılan vatandaşların araştırdığı EYT, son gelişmeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Konuya ilişkin düzenleme geçtiğimiz gün tekrar TBMM'de gündeme geldi. Ancak bu kezde onaylanmayan erken emeklilik için bekleyiş sürüyor...

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler konu hakkında farkındalık oluşturmak için dernekleşerek çeşitli illerde toplantılar düzenliyor.

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olma ve aylık alma hakkı elde edemeyen yüz binlerce kişi, kamuoyunda 'Emeklilikte yaşa Takılanlar' olarak biliniyor. Bu konuda beklenti için olan EYT vatandaşlar, kendilerini ilgilendiren haberleri yakından takip ediyor.





BAKAN SELÇUK: GÜNDEMİMİZDE YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK (EYT) NEDİR?

Emeklilik hususunda emeklilikte yaşa takılanlar ordusunu oluşturan temel gelişme, 1999'dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38'den 58'e, erkeklerde 43'ten 60'a çıkarıldı. SSK'ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000'e yükselmesi ile oldu. Bu tarihten itibaren emeklilikte yaşa takılanlar kısa adıyla da EYT mağdurları oluştu. 1976 ile 1999 arasında işe girenler için 'kademeli yaş' getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008'den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.

Emeklilikte yaşa takılmak gerekli asgari iş gününü tamamlasanız bile emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerektiğini anlamına geliyor. Özellikle 1999 yılından önce işe giriş tarihli olanlar, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle emeklilik haklarından mahrum kaldıklarını ifade ediyorlar. Doğrudan 750 bin kişi etkileyen bu durum uzun süredir gündemin başlıca konuları arasında yer alıyor.

2 VEYA 3 YIL DAHA FAZLA BEKLENECEK

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20 yıl sigortalılık; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı artırıldı. Emeklilik yaşı, kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'e çıkacak şekilde tekrar yükseltildi. Emekliliğe hazırlanan pek çok kişi bir gün farkla 2-3 yıl daha beklemek zorunda kaldı.

Binlerce vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanların talebi, Meclis’in gündeminde yer alan konulardan biri. Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan EYT düzenlemesi onaylanırsa, pek çok kişi emeklilikte yaşa takılma sıkıntısından kurtulacak.

Son günlerin en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri de EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) oldu. Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.