Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili son gelişmeleri basınla paylaştı. Vedat Bilgin'den EYT açıklamasında ilk olarak sözleşmelilerle ilgili çalışmanın tamamlanacağını, ardından geçici işçiler ve son olarak taşeron işçilerin durumunun ele alınacağını belirtti. Peki EYT son durum nedir? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika gelişmeleri

EYT SON DURUM NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durumla ilgili "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sendikaların, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılması yönündeki taleplerinin anımsatılması üzerine Bilgin, "Sendikalarımız 'toplu sözleşme yapıyoruz belli bir zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz' diyor. Bu haklı bir talep ama vergi düzenlemesi Hazine ve Maliyenin konusu. Bakanlığa daha önce iletilmişti. Şu anda öyle bir çalışma yok ama bu çözülmesi gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANI VEDAT BILGIN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, EYT'lilerin son durumuyla ilgili çalışmanın sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur."

Vedat Bilgin, EYT konusunda açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bir torba yasa olur mu" sorusu üzerine Bakan Bilgi, "Torba yasa olması şart değil. Meclis nasıl takdir ederse o. Biz çalışmalarımızı tamamlarız meclis nasıl takdir ederse o şekilde gerçekleşir"

Bakan Bilgin, çalışma çerçevesinde kamuya geçişi sağlanacak sözleşmeli çalışan sayısının ise 200 binin üzerinde olduğunu kaydetti.

"EYLÜLÜN İLK HAFTASINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Bakanlık olarak çalışmalarını planlamaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız."