Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum: EYT hangi tarihten başlayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için toplanan komisyon hazırlıklarını tamamladı. Uzun süredir üzerinde çalışılan EYT ile ilgili son durum ve yasa ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılacak. Emekli maaşı hesaplanırken; Çalışma süresi, Aylık kazanç, Yaş beklerken ödenen fazla primle ve işe ara verilen süre etkili olacak. Peki EYT hangi tarihten başlayacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) SON DURUM NEDİR?

EYT son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum ve yapılan çalışmalara değindi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan EYT ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız." dedi.

EYT HANGİ TARİHTEN BAŞLAYACAK?

08.09.1999 tarihi öncesinde çalışmaya başlayarak sigortası ve prim ödemiş milyonlarca vatandaş EYT yasasından yararlanacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) maaşlarında;

2000 yılı öncesi,

2000 yılı - Ekim 2008 arası ve

Ekim 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NEDİR?

08.09.1999'da çıkan yasa ile emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklendi. Bu tarih öncesinde sigorta kaydı olanlar dolayısıyla prim günleri dolsa da emekli olabilmek için yaş şartına takıldılar.

Bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaşa takılanlar kısaltması olan EYT, sigorta kaydı bulunup prim gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş şartına takıldığı için emekli olamayan çalışanları ifade eden kısaltmadır.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 09.09.1999 tarihinden önce prim ve sigortalılık süresini tamalayan ancak yaş şartını bekleyenleri ilgilendiriyor. Düzenleme prim ve yılından herhangi birisini tamamlamayanları da kapsıyor.

EN AZ 5 BİN GÜN GEREKİYOR

EYT'li olmasına rağmen primi eksik olanlar için emeklilik söz konusu olmayacak.

Tarih açısından yararlanılması halinde bile yine en az 5000 gün prim gerekecek. Bunun dışında yasanın getirdiği prim gün sayısı kabul edilirse bu kez işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün olması gerekecek.

Prim gün sayısını tamamlamış olsa bile bir EYT'linin emekli olabilmesi için yıl şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Yasanın çıkmasından önce sigortalı olanlar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme şartı bulunuyor.

EYT'DE STAJ SAYILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, belirtilen tarihten önce staj yapanlar hakkında; "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesinin 2022 Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bakanlıklşardan oluşan komisyonun emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yaptıkları çalışma aralık ayında TBMM'ye intikal edecek