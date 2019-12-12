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Emeklinin gözü 19 Aralık’ta: Zam yolu açılabilir

SSK ve Bağ-Kur’luların intibak beklentisi sürerken, memur emeklilerinin talebi de, 19 Aralık’ta toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor. Talep hayata geçerse, kurum kaynaklı emekli maaş farkı, ilave ödemeyle kapatılacak.

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Emeklilerin intibak beklentisi KPDK masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli, olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de KPDK masasına geliyor. Memur-Sen’in KPDK’ya emekliler için taşıyacağı taleplerden biri de intibak olacak.
 
BAKANLIĞA SUNULACAK
 
Bu konudaki beklenti; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce sunulan talep metninde de yer almıştı. Memur-Sen, “Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan düşük maaş sahiplerine, aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin” diyor.
 
SSK’LIYA EMSAL OLABİLİR
 
Eğer anlaşma sağlanırsa, kamuda aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, ilave ödeme elde edecek. Bu talebin hayata geçmesiyle, intibak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği belirtiliyor.
 
(Güneş)

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