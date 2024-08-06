Emeklinin gözü yarında... 4 milyona yakın kişi faydalanacak

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar yarın hesaplara yatırılacak.
2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.
Fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.
Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi.— SGK (@sgksosyalmedya) August 2, 2024
Fark aylık ödemelerinizi �� ����̆���������� �������� tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz. pic.twitter.com/ZkideAPzLi