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Ekonomi

Emeklinin gözü yarında... 4 milyona yakın kişi faydalanacak

Milyonlarca emekli gözünü yarına çevirdi. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar yarın hesaplara aktarılacak.

6 Ağustos 2024 Salı 09:14 - Güncelleme:
Emeklinin gözü yarında... 4 milyona yakın kişi faydalanacak
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En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar yarın hesaplara yatırılacak.

2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.

Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

SGK AÇIKLAMIŞTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

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