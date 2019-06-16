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Emeklinin zam oranı belli oldu

Merkez’in son enflasyon anketine göre, emeklilerin temmuz zammı en az yüzde 6 olacak.

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Emekliler ve memurların zam ayına sayılı gün kaldı. Temmuzda tüm emekliler ve memurların maaşları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.
 
HAZİRAN TAHMİNİ YÜZDE 0.91
 
İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5.99 çıkarken, gözler bu oranları artıracak ya da azaltacak haziran ayı TÜFE verisine çevrildi. Bu veri de 3 Temmuz’da açıklanacak. Ancak, Merkez Bankası’nın dün açıkladığı haziran ayı beklenti anketi ipuçlarını verdi. Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketinde, haziran ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 0.91 olarak gerçekleşti. Tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 6 oranında zam alabilecek. Memurlar ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 6.94’e ulaşacak. 
 
(Güneş)

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