Emekliye 2019 yılında promosyon verilecek mi? (Hangi bankaya ne zaman ödeme yapılacak?)

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Emekliye promosyon ne zaman verilecek, hangi banka ne zaman ödeyecek sorusu bankaların milyonlarca emekli için sunduğu maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınma sözü kapsamında ödenecek promosyon konusunu gündeme taşıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank ve TEB gibi bankalardan yapılan emekliye promosyon ödemeleri, T.C kimlik numaralarına göre farklı tarihlerde ödenecek.

Emekli promosyonları hangi bankalardan verilecek sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, bankaların belirledikleri promosyon miktarlarını da araştırmaya başladı. Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşı kapsayacak olan emekliye promosyon ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre tarih belirlenerek uygulanacak.

EMEKLİYE PROMOSYON VEREN BANKALAR

Banka promosyonları konusunda hükümetin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye girdi ve toplamda 16 banka ile protokol anlaşması imzalandı. Buna göre; Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, Akbank, Burgan Bank, Vakıf Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabank, Denizbank, ICBC Turkey ve PTT emekliye promosyon verecek.

PROMOSYON TUTARI MAAŞA GÖRE DEĞİŞECEK

Emekli promosyonu ödemelerinde kimin ne kadar ödeme alacağı maaş tutarına göre değişkenlik gösterecek. 3 yıllık dönem için; maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ila 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira ödenecek. Ayrıca emeklilerin maaşlarının tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacak. Maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti de sağlanacak. Ancak henüz promosyon rakamları konusunda kesinlik sağlanmadı. Bu tutarlar tabanı oluşturuyor. Özel bankaların da devreye girmesiyle birlikte tutarlarda artış yaşanması bekleniyor.

DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

Denizbank, promosyon ödemelerinin hangi tarihte gerçekleşeceğine dair açıklamayı resmi İnternet sitesi üzerinden gerçekleştirmedi. İşte, bankanın bu konuda yaptığı açıklamanın detayları;

"Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 1.000 TL altında maaş alanlara 300 TL,

Aylık 1.000 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 375 TL,

2.000 TL ve üzeri maaş alanlara 450 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon kazanabilmek için; şubelerimizden veya alternatif kanallardan başvuruda bulunmanız ve maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alacağınıza ilişkin kampanya beyannamesini onaylamanız yeterli olacaktır.

Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;

Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır."

VAKIFBANK EMEKLİYE PROMOSYON ÖDEMELERİ

Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri için takvim belirlendi. Buna göre başvurular, TC kimlik numarasına göre gerçekleşecek. İşte, bankanın yapmış olduğu açıklamanın detayları;

"TC Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten emeklilerimiz 1 Mart 2017 tarihi itibariyle,

TC Kimlik numarası 4,6 ve 8 ile biten emeklilerimiz ise 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle promosyon ödemesi için en yakın Bankamız Şubesine başvurabilir.

Ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.000 TL’ye (1.000.-TL hariç) kadar olanlara 300,00.-TL,

1.000 TL - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara 375,00.-TL,

2.000 TL ve daha fazla olanlara 450,00.-TL,

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır."

HALKBANK PROMOSYON 2017 PROMOSYON ÖDEMESİ

Halkbankası promosyon ödemesi için gerekli resmi açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdi. İşte, açıklamanın detayları

"Bankamız aracılığıyla SGK emekli maaş ödemesi yapılan müşterilerimizin promosyon ödemelerine,

1 Mart 2017 tarihi itibari ile başlıyoruz. Bankamızca;

1.000 TL altında emekli maaş alanlara: 300 TL

1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaş alanlara: 375 TL

2.000 TL üzerinde emekli maaş alanlara: 450 TL

Tutarında 3 yıl için brüt maaş toplamına göre peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon ödeme işlemleri; müşterilerimizin TC Kimlik Numaralarının son hanesine göre aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Promosyon Ödeme Takvimi

TCKN Son Hanesi

Ödeme Dönemi

0-2 Mart 2017

4-6 Nisan 2017

8 Mayıs 2017"

TEB’DEN EMEKLİYE ÖZEL PROMOSYON ÖDEMESİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB) emeklilere banka promosyonu verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı. Yeni emekli olan, mevcutta emekli olup başka bankadan aldığı emekli maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını TEB’den alacaklarını taahhüt etmeleri karşılığında maaş aralıklarına göre peşin promosyon ödemesi alabilecekler.

3 yıllık anlaşma kapsamında emekli maaşı 1.000 TL’ye (1.000 TL hariç) kadar olanlara toplam 300 TL; 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara toplam 375 TL ve 2.000 TL ve üzerinde olanlara ise toplam 450 TL promosyon ödemesi yapılacak.

TEB, hazırladığı paket kapsamında emeklilere özel ek faydalar da sağlayacak. Paket kapsamında promosyon ödemelerine ek olarak emeklilerin kredi kartı alması ve kredi kartından 2 adet otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda kredi kartlarına ilave 50 TL değerinde bonus verilecek. Böylece emekli maaş müşterilerine sunulan avantaj 500 TL’ye kadar ulaşmış olacak. Emeklilerin aldığı kredi kartlarından da kart üyelik ücreti alınmayacak.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları eft ve havale işlemlerinden ücret almayacak. Özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Emeklilerin promosyondan yararlanmaları için TEB şubelerine başvurmaları gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ HANGİ GÜN?

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri için gerekli bilgilendirmeyi gerçekleştirdi. İşte, bankanın yapmış olduğu resmi açıklama;

"SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.

18 yaşını doldurmuş emekli maaş ödemesi alan her emeklimiz uygulamadan yararlanabilecek olup; 18 yaş altında emekli maaşı alanlar için ödeme Bankamızdan maaş almakta olan velilerine yapılacaktır. Veliye ödenecek promosyon tutarı çocuklarının ve kendisinin maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.

Promosyon ödemesine ilişkin süreci müşterilerimizin TCKN son hanelerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Promosyon Ödeme Takvimi

TCKN Son Hanesi

Ödeme Dönemi

0-2 Mart 2017

4-6 Nisan 2017

8 Mayıs 2017"

Geçtiğimiz yıl Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol neticesinde emeklilere promosyon ödenmişti. Emeklilerin ödemeleri banka tarafından T.C. kimlik numaralarının son hanelerine bakarak ödendi. 400 binden fazla emekli bu imkandan yararlandı. En yüksek ödeme miktarı 450 TL idi. Bu uygulama ile birlikte emekliler de memurlar gibi maaşlarına ek ödenek alma hakkına kavuştular. Şimdi ise emekliler 2019 yılında da promosyon ödemesi alıp almayacaklarını merak ediyorlar.

Promosyon Ödemesi Nasıl Yapılıyor?

2007/21 sayılı genelgeye göre promosyon ödemesi yalnızca memurlara yapılıyordu. Genelgede emekli ibaresi geçmediği için bu imkandan emekliler yararlanamıyordu. Ancak yapılan düzenleme ile emeklilere de promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Yani bu bağlamda yapılan ödemeler yasal bir dayanağa bağlanmış oldu. Bu sebeple bankalar ile protokol imzalandı. Yeni emekliler de bu imkandan yararlanabiliyor. Ödemelerin yapılabilmesi için kişinin mevcut bankadan maaş alması gerekiyor. Maaşını bu bankaya taşıyanlar için ise 3 yıl süre ile banka değiştirmemeleri şartı konuluyor. Bu şartı sağlayan emeklilere maaş tutarlarına göre 300 TL, 375 TL, 450 TL olmak üzere ödemeler yapılıyor. Bu bankalar emeklilerin maaş aldıkları bankaların yüzde 95,5 oranına denk gelmektedir. Ancak emekli maaşınızı taşıyarak siz de bu imkandan yararlanabilirsiniz. Protokole göre ödeme yapılan bankalar;

İmzalanan protokole göre anlaşma yapılan bankalar aşağıda gösterilmektedir.

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

İş Bankası

Akbank

Yapı Kredi

İNG Bank

Burgan Bank

Vakıfbank

Türk Ekonomi Bankası

Fibabanka

Halkbank

Denizbank

HSCB

Finansbank

Şekerbank

PTT‘ dir. Ancak bu bankaların yanı sıra protokole katılım bankalarının da dahil edilmesi bekleniyor. Protokole dahil edilen bankaların da gelecek yıllarda promosyon ödemeye başlaması söz konusu olacaktır. Bankalar bu anlamda birbirleri ile yarışır durumdalar. Promosyon maaş alınan bankaya göre ödendiği için, maaş taşıma işleminin yapılması durumunda emeklilere farklı imkanlar da sunuluyor.

Promosyon Miktarları Neye Göre Belirleniyor?

Promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bu bağlamda 3′ lü bir grup oluşturulmuş ve tutarlara belirli sınırlar çizilmiştir. Alt limit tutarı 300 TL olarak belirlenmiştir. Şayet emeklinin maaşı 1000 TL’ nin altında ise kendisine 300 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. 1000 TL ile 2000 TL arasında olanlara 375 TL, maaşları 2000 TL’ nin üstünde olanlara ise 450 TL ödeme yapılmaktadır. Ancak özel bankaların tutarları bu miktarlardan daha fazla da olabilmektedir. Memurlar düzenli gelirleri olan kişiler oldukları için bankalar kendileri ile daha çok muhatap olmaktadırlar. Bu senede kendilerine verilecek olan promosyon ödemeleri 1 yılda yapılabilmektedir. Örneğin Halk Bankası memurlara 1,5 yılda bir olmak üzere 750 TL promosyon ödemektedir.

Promosyon miktarlara maaşlara göre belirlenmektedir.

Her Yıl Ödenecek Mi?

Emeklilerin promosyon ödemeleri memurlarınki gibi değildir. Kendilerine 3 yıllık süre ile ödeme yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştirmeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak. Yeni protokolde hangi maddelerin olacağı , ödemelerin hangi şartlara göre yapılacağı ve tutarları bu sürenin sonunda belirlenecek. Ancak ödemelerin yıl içinde ödenecekleri zamanlar belli. Emekliler promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek.

T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;

0-2 olanlar Mart ayında

2-4 olanlar Nisan ayında

6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.

Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı. Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler. Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 1000′ er TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Kurban bayramında ikramiye ödemesi yapılacak tarihi öğrenmek için tıklayınız.

Şartlar

İlgili Bakanlık bankalar ile imzaladığı protokol neticesinde herhangi bir şart koşulmasını ortadan kaldırmıştır. Yalnızca 3 yıl süre ile maaşını bu bankalardan almayı taahhüt edenlere promosyon ödemesi yapılacak. Bankalar önceki yıllarda promosyon ödemesi yapmak için otomatik ödeme talimatı vermek, kredi kartı almak, kredili mevduat hesabı açmak gibi şartlar koymaktaydı. Yani bankaların ürünlerinden herhangi birini satın almak gerekiyordu. Ancak emeklilere verilen promosyon ödemelerinde bu hizmetlerden birini almaya gerek yoktur. Emeklinin talebi neticesinde kendilerine hizmet sunulabilmektedir. Banka kredi kartı alanlara, hesap açanlara ya da otomatik ödeme talimatı verenlere ekstra bir promosyon ödemesi yapabilir.

Promosyon anlaşması yaparken sözleşmeyi güzelce okuyun. Banka sözleşmede bu ürünler karşılığında da promosyon ödemesi yapacağını taahhüt edebilir. Konu ile ilgili gerekli bilgiyi bireysel müşteri temsilcinizden alın. Eğer bu sözleşmeyi okumadan kabul ederseniz şikayet hakkınız da vardır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na şikayette bulunacağınız gibi, Alo 170′ i arayarak bu çağrı hattı üzerinden de şikayette bulunabilirsiniz. Kredi kartı hizmeti alan emeklilerden üyelik ücreti talep edilmeyecek. Bu nedenle emekliler kredi kartını tercih edebilirler. Ya da vadeli mevduat hesabı açarak hesap kullanım ücreti talep edilmemektedir. 450 TL olan promosyona ek olarak 100-150 TL arasında da fatura miktarı kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Bu şekilde promosyon ödemesi 600 TL’ yi bulabiliyor.

3 yıl süre ile taahhüt imzalamak dahilinde promosyon alabilirsiniz.

Bankaların Kampanyaları

Bankaların 450 TL’ ye ek olarak maaşlarını taşımaları koşulu ile ödedikleri ekstra promosyon ödemeleri de söz konusu olabilmektedir. Bu bankalar;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Bankası ülkemizde en çok emekli müşterilerine hizmet vermektedir. Promosyon ödemesi talep edenlerin Ziraat Bankası’da sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Ayrıca maaşını 3 yıl süre ile bankaya taşımayı taahhüt edenlere farklı imkanlar da sunulacaktır. Promosyon ödemeleri nakit olarak ödenmektedir. Başvurular şubelerden, internet bankacılığından, çağrı merkezlerinden yapılabilmektedir. PRO yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranız ile birlikte 4757′ ye SMS göndererek de başvuru yapılabilmektedir.

Denizbank

Denizbank emeklilere pek çok imkan sunan bankalardan biridir. Maaşlarını 3 yıl süre ile bu bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere 450 TL’ ye kadar ödeme yapılabiliyor. Ödemeler maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor.

Maaşları 1000 TL ve altında olanlara 300 TL

1000 TL ve 2000 TL olanlara 375 TL

2000 TL ve üzerinde olanlara 450 TL ödeme yapılacaktır. Bu ödemeler nakittir. Denizbank şubelerine başvurarak maaş taşıma sözleşmesini imzalamanız yeterli olacaktır. Bankanın emekli müşterilerine sunduğu faiz oranları da oldukça düşüktür. Denizbank’ tan kredi almak isteyen emekliler için ise ekstra ücret, dosya masrafı ve taahhüt gibi işlemlere ve ödemelere gerek duyulmayacaktır. Denizbank’a maaşınızı taşımak için tıklayınız.

PTT şubelerinden de maaşınızı 3 yıllığına taşıma sözü vererek promosyon ödemesi alabilirsiniz. Ayrıca PTT Aktifbank, Teb ve Denizbank ile anlaşmalıdır. Bu bankalara da başvurarak emeklilere verilen promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Sözleşme imzalayarak bu ödemeyi nakit olarak alabilirsiniz. Ayrıca PTT’ nin verdiği emekli kredisi de bulunmaktadır.

Fibabanka

Fibabanka‘ ya maaşını transfer edenlere banka tarafından promosyon verilmektedir. Ayrıca kredi ve vadeli mevduat hesaplarında imkanlar sunulmaktadır. Banka sizden herhangi bir dosya masrafı ve hesap kullanım ücreti talep etmemektedir. Maaş tutarınıza göre 330 TL, 415 TL ve 500 TL promosyon vermektedir.

Bankalar promosyon ödemesi yapmalarının yanı sıra emeklilere pek çok imkan sağlamaktadır.

Akbank

Akbank ilgili bakanlığın anlaşmalı olduğu bankalardan biridir. Ödenecek en yüksek promosyon miktarı 450 TL’ dir. 3 yıllığına emekli maaşını bankaya transfer edenler ödemelerden yararlanabilmektedir. Ayrıca bankanın sunduğu pek çok avantaj da bulunmaktadır. Ücretsiz para transferi, emeklilere sunulan uygun faiz oranları, diğer banka ATM’ lerinden ücret ödemeden para çekme gibi pek çok imkan sağlanmaktadır. Ayrıca emeklilere anlaşmalı olunan sanat merkezi ve hobi okullarında dört dersten oluşan ücretsiz eğitimler verilmektedir.

İNG Bank

İng Bank 450 TL promosyona ek olarak, faturalarına otomatik ödeme talimatı verenlere ekstra ödeme yapan bankalardan biridir. 1 faturaya 50, 2 faturaya 150 TL ödenmektedir.

2019 yılında da emeklilerin maaş transferi yaparak bankalar ile anlaşmaları durumunda kendilerine promosyon ödemesi yapılacaktır. Ancak 2017 yılında zaten banka ile yapılmış bir anlaşmanız var ise tekrar promosyon ödemesi almak için 2020 yılını beklemeniz gerekiyor.