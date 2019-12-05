11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7475
  • 6,3779
  • 273.087
  • 108595
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Emekliye 344 lira aile yardımı müjdesi gelebilir

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 19 Aralık’ta toplanacak. Toplantıda memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme gelecek. Emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla ilave destekler veriliyor. Şimdi, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. 
 
GÖZLER KPDK’DA 
 
Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” çağrısı yaptı. 
 
19 ARALIK'TA YAPILACAK 
 
Memur sendikaları, 19 Aralık’ta yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak.   
 
340 LİRAYA VARAN EK ÖDEME
 
Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.   
 
(Güneş)

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meksika'nın ABD sınırı yakınındaki çatışmada ölü sayısı 24'e yükseldi

Meksika'nın ABD sınırı yakınındaki çatışmada ölü sayısı 24'e yükseldi

Emekliye 344 lira aile yardımı müjdesi

Emekliye 344 lira aile yardımı müjdesi

Fena yakalandı, istifa etti

Fena yakalandı, istifa etti

Konut kredilerinde faiz indirimi sürüyor

Konut kredilerinde faiz indirimi sürüyor

Ceren Özdemir'in katili konuştu

Ceren Özdemir'in katili konuştu

Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu

Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu

'Riskler geride kaldı 2020’den umutluyuz'

'Riskler geride kaldı 2020’den umutluyuz'

Hüseyin Apple'ı yine dize getirdi

Hüseyin Apple'ı yine dize getirdi
 

POPÜLER HABERLER

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA