Emekliye 380 lira ek ödeme müjdesi

Emekliler temmuz zammı için enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme artışı konusunda da umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin ek ödemesi 2 kat artacak.

İADE 2 KAT ARTACAK

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Halen en düşük emekli maaşı 935 lira seviyesinde bulunuyor.

179 LİRA ÖDENİYOR

Bu maaşı alanın eline aylık 46 lira ek ödeme geçiyor. Bu ödeme yüzde 8'e yükselirse, emeklinin ek ödemesi 74 liraya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emeklinin eline halen aylık 179 lira geçiyor. Ek ödeme, oranı yüzde 8 olursa, 380lira 48 kuruşa yükselecek. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 660 lira 51 kuruş yerine 4 bin 839 lira 75 kuruş geçmeye başlayacak.

MAAŞLAR EŞİTLENSİN

Emekliler maaşlar arasındaki uçurumun kaldırılmasını istiyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar intibak yasasıyla eski-yeni emekli arasındaki maaş farkının kapatılmasını bekliyor. Aynı şartlarda ancak farklı zamanlarda emekli olanlar arasında ciddi maaş farklılıkları bulunuyor.

(Güneş)