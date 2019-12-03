Emekliye 400 TL zam müjdesi

Emekliler ocak zammını merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur’lulara, 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz - ekim enflasyonu, yüzde 5.31 çıktı. Kasım ve aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası’nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 6.82 olacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 TL arasında artış yaşanacak. En düşük aylık 1.181 liradan 1.262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.

(Güneş)